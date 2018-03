Macri se mostrará al margen: irá a Salta pero ordenó gran operativo de seguridad

La orden del equipo de comunicación manejado con mano de hierro por Marcos Peña es demostrar que el eventual derrotero por Tribunales que sufrirá Cristina Kirchner en los próximos meses no afectará la imagen del Gobierno. La ex mandataria acaba de ser imputada por lavado de dinero en la causa que investiga la ruta del dinero K y el miércoles deberá declarar ante el juez Claudio Bonadio por las pérdidas que ocasionó la venta de dólar futuro por parte del Banco Central. Lo hará en medio de una amenazante convocatoria encabezada por la Cámpora para realizar una marcha a los tribunales con el lema "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va armar".

Pero las opiniones en el seno del poder están divididas. Hay quienes creen que una futura detención de la ex Presidenta podría generarles más de un dolor de cabeza, no tanto por la estrategia de victimización que encararía la mandataria como por la violencia social que podría suscitarse entre sus fanatizados seguidores.

Creen además que la situación podría compliar la negociación en el Congreso, donde Cambiemos necesita los votos del peronismo para poder aprobar leyes.

Otros, en cambio, están convencidos de que la negociación con el PJ no se entorpecerá al dar por hecho que el peronismo ya le soltó la mano a su ex jefa. Por el contrario, dicen, podría ser una señal para la sociedad de que la justicia avanza con el nuevo de Gobierno, incluso para imputar el propio Presidente, a quien se investigará por los vínculos con la empresa offshord que su familia registró en un paraíso fiscal.

Con todo, Mauricio Macri se moverá esta semana con cautela: se mostrará al margen del proceso y continuará con la agenda de gestión y los anuncios de obras. Ni siquiera estará en Buenos Aires el día de la declaración de su antecesora en Comodoro Py. El Presidente viajará a Orán, Salta, para encabezar un acto con la comunidad wichi. Es aún una incógnita si participará de la ceremonia el gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, con buena llegada al macrismo. De ser así, sería una inmejorable "mojada de oreja" para el kirchnerismo reunido en tribunales.

Pero Macri no se irá sin estar seguro de que se hayan tomado todos los recaudos de seguridad. Si bien nadie cree que Cristina Kirchner salga esposada el miércoles, tras declarar ante Bonadio por "administración fraudulenta" y "abuso de confianza" en la venta de dólar futuro, el mandatario ya instruyó a la ministra del área, Patricia Bullrich, para reforzar la protección en los tribunales. "Vamos a hacer un operativo para resguardar y blindar Comodoro Py. Pero aún no sabemos que es lo que hará la ex Presidenta. No sabemos si hablará con la prensa", explicó Bullrich a El Cronista. Desde hace días, la ministra prepara un protocolo especial para que Cristina pueda declarar ante Bonadio sin incidentes. Por caso, Bullrich ya se reunió con los integrantes de la Cámara de Casación Penal para coordinar la seguridad de jueces y fiscales que están acusando y procesando a ex funcionarios K.

Algo similar harán esta noche. En una medida que remite a lo peor del peronismo –y genera escalofrío el ultrakirchnerismo propuso recibir en Aeroparque a la ex Presidenta, quien llegará en Buenos Aires desde Río Gallegos. Según Bullrich, hoy se darán a conocer los detalles de los operativos.

En tanto, Macri quiere retomar la iniciativa de la gestión, en especial en el área social, ante las caída den imagen que sufrió en las encuestas por el traifazo y la inflación creciente. Junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, mañana presentará en Quilmes un plan de obras públicas que ronda los 100.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires y que incluye autopistas, rutas, cloacas, agua potable y nuevas líneas de metrobuses. Y en los próximos días enviará al Congreso el anunciado proyecto de ley de eliminación del IVA para la canasta básica, así como anunciará la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas.