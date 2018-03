Macri se enojó con Pichetto: "Dice una cosa y hace otra"

Mauricio Macri reaccionó duramente ante la decisión del Senado de dar media sanción al proyecto de ley de emergencia ocupacional e increpó al jefe del bloque de legisladores del FpV, Miguel Angel Pichetto. Durante un acto en Ezeiza, donde anunció un plan de viviendas "para generar trabajo de calidad", el Presidente cuestionó al legislador porque "dice una cosa y hace otra", en alusión a que Pichetto había advertido que ese tipo de norma "en la gestión de Eduardo Duhalde, no había funcionado". El peronista no se quedó callado "Yo no soy el dueño del Senado sino que ayer hubo una decisión mayoritaria del conjunto del arco político argentino que con su decisión acompaña el reclamo de los trabajadores", dijo Pichetto.