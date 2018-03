Macri se apoya en la imagen de Vidal y lanza el proyecto de empleo joven

Atento a la imagen positiva de María Eugenia Vidal, el presidente Mauricio Macri se mostrará otra vez con la gobernadora, hoy al mediodía, cuando presente el proyecto de ley "Primer Empleo", una iniciativa que ofrecerá beneficios a los jóvenes de entre 18 y 25 años.

El anuncio será este mediodía en el partido bonaerense de San Martín, uno de los distritos más populares del Conurbano. Al igual que el último jueves, cuando anunció la reactivación de la empresa avícola Cresta Roja, Macri se muestra otra vez con Vidal. En Provincia admiten que la gobernadora tiene mejor imagen que el mandatario, quien perdió alrededor de 7 puntos, según distintas encuestas, después de anunciar aumentos en las tarifas de electricidad y transporte.

Macri apuntala a la gobernadora, pero también empuja a sus principales referentes del gabinete social. A las 12 del mediodía, en la escuela Emilio Mitre, también estarán presentes la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca. La Casa Rosada está levantando el perfil de ambos funcionarios, a quienes envió la última semana a rechazar el proyecto "antidespidos" que empuja la oposición en el Congreso.

En Cambiemos respiraron más aliviados este fin de semana, luego de que el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, avisara que empujará un proyecto que busca "premiar con concesiones impositivas a quienes contraten mano de obra", en vez de apoyar la iniciativa del resto de la oposición. Triaca reconoció que la posición massista "es mejor que discutir la doble indemnización".

En busca de que el reclamo opositor no marque la agenda, Macri presentará el plan de empleo que apunta a que en los primeros años de su vida laboral los trabajadores no paguen aportes personales y que sus empleadores no paguen contribuciones patronales. La iniciativa beneficiaría a los jóvenes entre 18 y 25 años, así como también busca dar recursos a las Pymes y al Plan Belgrano Norte, una de las patas de infraestructura que lanzó el oficialismo.

A su vez, el Gobierno hace foco en el Gran Buenos Aires. Luego del acto del último jueves en Esteban Echeverría, hoy es el turno de San Martín. Macri visitó esa localidad dos semanas atrás, donde se mostró con el intendente Gabriel Katopodis, uno de los cuatro mandatarios K que pegó un faltazo en la convocatoria de la ex presidenta Cristina Fernández la última semana.

"En esa zona es donde más pobreza se concentra, tenemos que poner el foco ahí", alerta uno de los principales funcionarios de la Casa Rosada. "Ahí será una de las principales batallas el próximo año, en las elecciones legislativas", añaden en La Plata.

En esa línea, en Cambiemos indican que ya hablan de candidatos a senador por la Provincia. Los más nombrados son el intendente de Vicente López, Jorge Macri, así como en "un ministro nacional". Si bien no dan más detalles, Triaca, quien participará del acto de hoy, es uno de los integrantes del Gabinete que tiene domicilio en la Provincia.