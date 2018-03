Macri respondió a las críticas por Angelici y habló de Echegaray y Caputo

El presidente Mauricio Macri rechazó hoy los señalamientos que pesan sobre el actual presidente del Club Boca, Daniel Angelici, como un “operador sobre la Justicia”. El primer mandatario fue taxativo: “No acepto que Angelici sea un operador en la Justicia”, dijo y ratificó la visión que, sobre el tema, viene exponiendo en los medios. “Es el presidente de Boca, de ahí su exposición”, insistió Macri y siguió: “No hay que olvidar que es un militante radical de larga experiencia y trayectoria. Es abogado. Todo el mundo habla con jueces. Eso no es fundamento para querer ponerlo en el lugar de un oscuro operador. No es un operador de la Justicia”.

Macri dio hoy una entrevista a la TV pública, El Cronista y otros medios al cumplir sus primeros 100 días de Gobierno. En su desarrollo, que fue transmitido en simultáneo por el canal estatal y Cronista.com, le preguntaron, además, sobre el rol del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), sobre todo por la difusión de noticias que lo vuelven a vincular con manejos irregulares que habrían beneficiado al empresario, también kirchnerista, Cristóbal López. Macri fue escueto: “Nosotros no pusimos a Echegaray en ese puesto. Eso es un derecho de la oposición. El respeto a las instituciones indica que tiene que ser así”.

En otro tramo, Macri debió responder sobre el papel que jugará en los contratos con el Estado el empresario Nicolás Caputo, amigo personal del Presidente. “Todavía no licité nada desde que asumí y ya me preguntan sobre lo que va a pasar”, ensayó una queja Macri y reiteró su argumento de que la clave en este asunto no es quién gana la licitación sino cómo estuvo hecha, si fue transparente. “Necesitamos recuperar la confianza y entender que ahora va a haber licitaciones transparentes, con reglas claras, que van a estar en Internet para que la gente vea porqué se eligió a tal o cual empresa y en base a qué criterios. Cuando vean que, de miles de licitaciones hechas de esta manera, Caputo y otra gente que conozco, gana solo una minoría, se van a dar cuenta de cómo han cambiado las cosas”.