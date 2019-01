Macri respondió a las críticas por sus vacaciones: "No las entiendo"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que el 2018 fue un año "muy duro", que bajar la pobreza sigue siendo su "prioridad", y "sin hacer pronósticos" dijo que espera que en 2019 "baje la inflación" y que haya "crecimiento" en el país.

El jefe de Estado señaló que el año pasado fue "muy duro", pero destacó: "Crecimos, porque aprendimos y comprendimos que de setenta años de fiesta no se sale en tres".

Luego, consideró que "por primera vez pasamos esa tormenta y no tiramos todo por la borda" sino que "nos agarramos al timón, mantuvimos el rumbo y vamos a cumplir".

Además, subrayó que su "obsesión es lograr que la Argentina se ponga en marcha otra vez, que empecemos a crecer, que baje la inflación y volvamos a generar empleo y reducir la pobreza"

Para el Presidente, "la pobreza sigue siendo una prioridad", al tiempo que señaló: "sin hacer pronósticos espero que este año baje la inflación" y que haya "un crecimiento" en la economía.

Macri habló este mediodía con la radio LU5 de Neuquén, donde además destacó la importancia de la "transparencia" como un valor "fundamental" para gobernar, y evitó calificar con un número su gestión.

"Después de lo que he vivido, he decidido no dar calificaciones", afirmó el jefe de Estado ante una pregunta formulada durante la entrevista.

Además, definió la "transparencia como un valor fundamental", y aclaró que nunca más en la Argentina debe haber casos de corrupción como los que se analizan la causa por presuntas coimas en obras públicas durante la anterior gestión.

Críticas a sus vacaciones

Por otra, parte, Macri, afirmó que no entiende "las criticas" a las vacaciones que se tomó junto a su familia en Villa La Angostura. "Uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías", enfatizó Macri desde el country Cumelén, donde descansa desde el 22 de diciembre junto a su esposa, Juliana Awada y su hija menor Antonia, con quienes pasó la Navidad y Año Nuevo.