Macri reemplazó a la cúpula militar y no dejó rastros de la influencia de Milani

El Gobierno quiere barrer el vínculo de las Fuerzas Armadas con el polémico ex jefe del Ejército, César Milani, quien contó con apoyo de la ex mandataria Cristina Fernández. En esa línea, el presidente Mauricio Macri designó a la nueva cúpula de las armas, en su carácter de comandante de los cuerpos militares, que serán designados por el ministro de Defensa, Julio Martínez, en los próximos días.

Macri no dudó en desplazar al ex alfil de Milani en las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor Conjunto, Luis María Carena. Éste también era número puesto por sus buenos vínculos con el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, a quien lo une la amistad entre sus esposas. Como si fuera un mensaje político, el Gobierno decidió reemplazar a Carena con un enemigo acérrimo de Milani. Se trata del actual general de Brigada y director General del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), Bari del Valle Sosa. Éste veterano de la guerra de Malvinas se enfrentó públicamente con Milani, quien quiso pasarlo a retiro; pero Del Valle Sosa obtuvo respaldo en los mandos de la fuerza que lo ubicaron en la Obra Social del Ejército, a fin de evitar que lo pasen a disposición.

Los cambios llegaron al Estado Mayor General del Ejército, justo el área que lideró Milani, quien renunció en junio de 2015. A pesar de que lo reemplazó Ricardo Cundom, quien ordenó relevos en la fuerza, no logró la confianza de las nuevas autoridades. Es que la Casa Rosada no quieren ningún vínculo con la cúpula del gobierno anterior y reemplazarán a Cundom con el general de Brigada y director general de Administración y Finanzas, Diego Luis Suñer. Es tal la determinación para barrer con los mandos del Ejército que para nombrar a Suñer "pasaron a retiro a 16 generales", indicó una fuente del Gobierno. En la organización militar, cuando se designa un jefe nuevo, automáticamente, los más antiguos pasan a retiro. "Buscamos mandos profesionales que no tengan ningún compromiso con Milani y eso es complicado en el Ejército porque no sabes hasta donde llegó su poder", explicaron desde el Ministerio de Defensa. De hecho, el presidente Mauricio Macri hizo campaña contra el ex titular del Ejército, a tal punto que en julio dijo que "tendrá que ponerse a disposición de la Justicia", en relación a las causas por delitos de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, el nuevo titular de la Armada será Marcelo Eduardo Hipólito Srur, hasta ahora número tres de la fuerza, quien asumirá en lugar de Gastón Fernando Erice. También el recambio afectaría a más almirantes y al secretario general naval Pedro Bassi.

En tanto, la Fuerza Aérea quedará bajo las órdenes de Enrique Víctor Amrein, otro ex combatiente de Malvinas, quien hasta ahora era director General de Educación de la fuerza. Amrein reemplazará al brigadier Mario Miguel Callejo, quien quedó al mando en el año 2013.

Esto no es todo. Luego de que Milani haya tenido influencia en las áreas militares más sensibles, en la Casa Rosada también tendrían asegurada la inmediata salida los jefes de los servicios de inteligencia de las tres fuerzas.