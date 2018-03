Macri recibió a Carrió para consensuar agenda y bajar tensión con Lorenzetti

La relación entre el presidente Mauricio Macri y la diputada oficialista Elisa Carrió parece haber encontrado una dinámica: ella critica al Gobierno o a sus aliados y él la recibe algunos días después, para limar asperezas y dar señales de que el vínculo se mantiene intacto. Sucedió así cuando la legisladora cruzó al jefe de Estado por la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema; y volvió a suceder ayer, diez días después de que ella denunciara por enriquecimiento ilícito al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien se fastidió y se quejó ante Macri.

Los dos dirigentes compartieron media hora a solas, pasadas las 16, en el despacho presidencial. Y los voceros oficiales del encuentro apenas difundieron formalidades. Que hablaron de la agenda legislativa, que discutieron la agenda política, que se ven y hablan cotidianamente, que la reunión fue excelente. Pero, más allá de las formalidades, el gesto se enmarca en la estrategia de contención que el macrismo viene desplegando sobre Carrió, cuyo carácter indomable supo llevarla a romper varios espacios que ella misma había formado. El PRO se esfuerza para que Cambiemos no pase a engrosar, al menos por ahora, esa lista.

Para ello, hubo algunas ofrendas de Macri a Carrió durante la reunión. La legisladora había pedido públicamente el último fin de semana al Presidente que "aumente ya" el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias porque fue "una promesa de campaña". No tuvo rodeos: "Yo le pido al Presidente que aumente ya el mínimo no imponible", lanzó desde la mesa de Mirtha Legrand.

Ayer, uno de los proyectos que Macri y Carrió acordaron incluir en la agenda parlamentaria fue, justamente, la baja de Ganancias y modificaciones en las escalas. Además, el Presidente y la diputada también analizaron la ampliación del ingreso universal por hijo para monotributistas y la posibilidad de rebajar el IVA a la canasta básica de alimentos.

Nada trascendió sobre el tema más álgido e ineludible entre ambos: Lorenzetti. El titular de la Corte se había fastidiado al punto de quejarse ante Macri hace unos diez días, cuando la diputada lo denunció penalmente por ocultar activos financieros en el exterior.

Para los próximos días, hay pronóstico de calma. La diputada, recién llegada desde Mar del Plata, partirá a tomar unos días de descanso en su casa de Exaltación de la Cruz, en el norte del conurbano bonaerense.