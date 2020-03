Macri reaparece con un rol anti-populista, junto a Aznar y Lacalle

Comparaciones entre el populismo y el coronavirus y una defensa a la libre competencia dominaron la reaparición de Mauricio Macri, en un congreso de la Fundación Libertad y Desarrollo, en Guatemala. Allí se mostró junto a ex mandatarios liberales y de centroderecha, como José María Aznar (España) o Luis Alberto Lacalle (Uruguay), así como el ex director de la DEA, la agencia contra el narcotráfico de Estados Unidos, Larry Holifield.

"Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades", apuntó Macri, quien participó en el panel "Centroamérica, dramas y oportunidades, desafíos y soluciones". El ex presidente sostuvo que los gobiernos populistas "necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología". Un concepto que reforzó el ex mandatario español y amigo de Macri, Aznar: "La diferencia entre nosotros y los populistas es que ellos necesitan enemigos exteriores". El debut del ex mandatario sirvió para mostrarse como un referente de lo que se consideran democracias liberales, con mensajes a favor de las economías abiertas.

Macri eligió reaparecer como ex mandatario en un escenario internacional. Una decisión que tomó después de aceptar el cargo de la Fundación FIFA, que le da renombre a nivel global. En tanto, evitó la semana anterior participar de la mesa nacional de Cambiemos y así tomó distancia del debate local. Por ahora, no quiere mostrarse como un opositor que sigue la agenda cotidiana. Incluso, no tendría aún decidido cuál será su rol a futuro, mientras abrió una Fundación en Vicente López, donde recibe a intendentes y legisladores nacionales. Es posible que Macri conceda algunas entrevistas en los próximos meses, periódicamente, pero evitará mostrarse en los programas de mayor audiencia.

"Lo que necesita nuestra región son reglas de juego limpias para atraer inversión. No propuestas oportunistas que prometan pan para hoy y hambre para mañana", comentó Macri en el escenario. El ex presidente compartió panel con otros ex mandatarios, como Miguel Angel Rodríguez, (Costa Rica 1998-2002), Luis Alberto Lacalle, (Uruguay 1990-1995), Jamil Mahuad, (Ecuador 1998-2000) y Luis Alberto Moreno, presidente en funciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Justamente, el gobierno de Alberto Fernández busca desembarcar este año en el BID, con la candidatura del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Otro referente regional que participó fue el director de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. El uruguayo envió un mensaje grabado desde Washington. Almagro tiene el apoyo de Estados Unidos para la reelección este 20 de marzo en el organismo, que suele presionar al régimen de Nicolás Maduro. En cambio, el gobierno de Alberto Fernández no va a seguir la política exterior estadounidense. "No vamos a apoyar a Almagro", ratificó ayer el canciller Felipe Solá, durante el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.