Macri ratificó que cambiará el sistema impositivo y los empresarios celebran

Distintos sectores reaccionaron favorablemente a las palabras del presidente Mauricio Macri, el sábado, desde la exposición Rural, cuando reafirmó que impulsará una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de Gobierno.



El campo "está entusiasmado con los anuncios de Macri", dijo el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere.

El dirigente rural hizo un análisis del discurso presidencial en la inauguración de la 131 exposición ganadera de Palermo y consideró que el campo está "entusiasmado" con los anuncios del jefe del Estado en cuanto a que se "trabaja en abrir mercados y en una reforma impositiva".

"Que el Presidente haya levantado la vara, que haya dicho que espera más inversiones del campo y que va a trabajar en abrir mercados, en una reforma impositiva y seguir invirtiendo en mejorar la infraestructura, la verdad que nos entusiasma", señaló Etchevehere.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial (UIA), Miguel Acevedo, coincidió ayer en que para mejorar la competitividad hay que reducir los costos impositivos de las empresas y abordar cuestiones como la conflictividad laboral y el ausentismo en las fábricas,

"El dólar no es el problema, es una referencia. Hay que ver cómo podemos bajar los impuestos, como el impuesto al cheque y otros impuestos tremendamente regresivos que hay en provincias". dijo Acevedo en declaraciones radiales.



Macri ya tiene en sus manos un borrador de 200 páginas con los principales lineamientos de una reforma impositiva.

Algunas de las ideas consensuadas por el círculo íntimo del jefe del Estado coinciden en que, aunque el impuesto al cheque es de uno de los tributos más distorsivos que tiene la economía, no se apuesta a eliminarlo. Así como está previsto para las pequeñas y medianas empresas en la Ley Pyme, la idea oficial es que pueda tomarse a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Con el Impuesto a las Ganancias, la idea es seguir los lineamientos planteados por la Ley Pyme.

Las empresas que reinviertan sus utilidades pagarán menos Ganancias o directamente no pagarán, adelantó la fuente oficial. Consultado acerca de posibles cambios con respecto a la cuarta categoría, precisó que el mínimo no imponible alcanzado por ley el año pasado es "demasiado alto con respecto a lo que se paga en otros países del mundo", por lo que dejó entrever que ya no habría más cambios.

El Gobierno no está pensando en bajar el IVA, ni siquiera para los productos de primera necesidad.

Tal como dejó entrever el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el Gobierno está pensando en gravar los intereses de las personas físicas, es decir, la renta de los plazos fijos.

Respecto del impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos, representa para todos los distritos la mayor parte de la recaudación. Por lo tanto, será una discusión ardua que deberá dar el Ejecutivo con los distintos mandatarios.

En el Gobierno, están pensando en una especie de Pacto Federal como el de 1993 en el que los gobernadores se comprometan a reducir Ingresos Brutos a cambio de concesiones que haga la Nación, como por ejemplo renovación de deudas, mayores fondos para obra pública, entre otras.