Macri prometió "trabajo y mejores salarios" en Olavarría y pidió "tiempo para hacer lo que falta"

El presidente Mauricio Macri fue recibido en el Paseo Mendía de la ciudad y la zona que lo esperaban con cantitos y banderas argentinas, Olvarría. El presidente llegó junto a la gobernadora Vidal y el Intendente Galli.

Minutos antes de las 13:00, el presidente Macri llegó al Palacio San Martín para comenzar, en el Paseo Jesús Mendía, la movilización #SiSePuede en nuestra ciudad.

Acompañado en todo momento por la gobernadora María Eugenia Vidal, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el Intendente Galli, los tres candidatos de Juntos por el Cambio estuvieron frente al público para ser oradores y alentar a voluntarios y vecinos a que los acompañen el próximo 27 de octubre.

"Podemos ser el gobierno de la producción, del salario, pudimos ser de muchas cosas que no se hacían desde hace décadas. La política puede mejorar y se puede cambiar, pero lo que uno es no se cambia. Nosotros somos honestos, somos trabajadores, somos democráticos, somos respetuosos. Eso somos, eso nos define y por eso hacemos posible lo imposible juntos", decía María Eugenia Vidal, desde el escenario mientras el público arengaba "Argentina, Argentina".

"La buena noticia es que como en el 2015 somos millones. Eso ya se está demostrando en todas las plazas de la Argentina cuando Mauricio las recorre. Lo vamos a volver a demostrar y en estos pocos días que faltan para el 27 de octubre les pido que den lo mejor de ustedes. Ahora tenemos que hablar con familiares, vecinos, compañeros de trabajo, es ahora que tenemos que darla vuelta", dijo efusiva Vidal.

"Lo que parece imposible lo vamos hacer juntos, lo vamos a hacer de verdad. No damos vuelta la elección, ni los cargos, ni la presidencia, ni la intendencia, es nuestro futuro", dijo Vidal al público. "Vamos Argentina, vamos la provincia, vamos Olavarría", concluyó Vidal antes de pasar el micrófono a Macri.

"Es la quinta vez que estoy en Olavarría, nunca un presidente estuvo tanto. Ustedes son el poder del país y el gato aguanta, el gato aguanta", comenzó Macri entre risas. A esto la gente respondió "no se va, no se va, el gato no se va" y Macri recibió gustoso el hilarante elogio. "Que estén acá significa que quieren defender sus convicciones y acá no hay choripan. Estamos para defender las cosas en las que creemos", decía Macri. "No están solos", gritó Macri, efusivo. "Miren a su alrededor todos los que somos, cada día más". A continuación instó a los asistentes a cantar el slogan "Sí, se puede".

"Estamos acá porque nos unen muchas cosas. Queremos cuidar la democracia, vivir en paz, la honestidad, amar y querer vivir en libertad, respetar al otro, querer construir y no destruir, el no a la impunidad", enumeraba Macri a lo que los asistentes respondían con un "sí" al unísono a cada consigna. "Voy a trabajar hasta que logremos la Argentina que queremos, que merecemos", afirmó el presidente.

"Hace cuatro años nos jugamos por el cambio. Y apostamos a resolver problemas que arrastramos por décadas. Pero como decía Eugenia este último tiempo fue pesado, el peso de este proceso cayó sobre ustedes, la clase media, lo sé y lo escuché, lo comprendí. Se lo que fue el fin de mes, la angustia, que se transformo en bronca. El esfuerzo que hicieron no fue en vano, hoy tenemos bases sólidas y vamos a crecer. Lo que viene es empleo, crecimiento, mejor salario, es trabajo, trabajo que es lo que queremos para salir adelante. Un país fundado en la cultura del trabajo", dijo Macri, tratando de llevar alivio.

A continuación, Macri enumeró obras de la localidad, entre las que incluyo mejores salas y hospitales, mejores rutas y la Universidad del Centro. El presidente también hizo hincapié en su trabajo en seguridad, afirmando que "o se está del lado de la vida o del delincuente". Pidió, también, tiempo.

"Se necesita tiempo. Pero si seguimos con estos valores y trabajando juntos vamos a hacer hasta lo que parece imposible. Tenemos que darnos ese tiempo de trabajar juntos y este octubre es uno especial. Nunca existió en la historia que vengan así a un sábado sin que nadie los obligué, porque se decide mucho más que una elección. Cuando les pregunten en muchos años donde estaban en octubre hay que decir que hicimos patria e historia juntos", afirmó Macri, de manera eufórica. A continuación, hizo el llamado a "dar la vuelta la elección", que los asistentes respondieron con cánticos.

Macri alentó a los presentes a acercarse a fiscalizar y también habló de "participar en las redes, con estos aparatitos fantásticos que da libertad", en relación a los teléfonos celulares.

"Gracias por estar, por creer. Esta elección cambia la historia para siempre. Después de este encuentro volvamos a casa tranquilos, con respeto. Los que manejan con cuidado, todos son valiosos para la Argentina. Con todo esto que hemos reafirmado hoy entendamos que somos los protagonistas del páis que viene. Le vamos a dar un futuro mejor a nuestros hijos. Gracias a todos y viva la patria", repitió Macri varias veces, a la vez que despedia a los concurrentes.