Macri pone en marcha medidas para Pymes y monotributistas

El equipo de Mauricio Macri está discutiendo las medidas que anunciará el Gobierno, entre el lunes y el martes, que beneficiarían a Pymes y monotributistas. La Casa Rosada hace la vista gorda a las condicionalidades del programa con el FMI, con el único fin de reconquistar votos de la clase media que le dieron la espalda a Juntos por el Cambio en las PASO.

Como sea, el Gobierno necesita hacer estos anuncios antes del miércoles, cuando comience la prohibición de actos públicos que busquen captar los sufragios. El ministro de Producción, Dante Sica, y otros creen que es hora de lanzar algún guiño a Pymes y monotributistas. A su vez, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, busca que los beneficios no se choquen con otros anuncios que hizo la misma Casa Rosada después de las PASO. Por ejemplo, las Pymes sufrieron un problema de financiación con el reperfilamiento de los bonos de corto plazo y luego con las restricciones cambiarias. La Casa Rosada busca dar algún beneficio a estos sectores de la clase media, pero sin que sean vistas como acciones contradictorias.

Todo esto ocurrirá la semana que viene. Luego el Gobierno publicará un spot por día, con propuestas. Muchas de ellas serán enviadas al Congreso durante la campaña, a pesar de que no habrá resultados concretos. “Nadie piensa sesionar hasta después de las elecciones”, comentó un senador del oficialismo ayer.

Macri encabeza el sábado la primera marcha del “Sí, se puede”. El domingo estará atento a la elección en Mendoza, donde la UCR busca la reelección. Por más que Rodolfo Suárez es el favorito, Macri no viajaría ese mismo día en caso de que triunfe el radicalismo. Es que el actual gobernador y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, tomó distancia del mandatario desde que cayó derrotado en las PASO del 11 de agosto. Los radicales cuyanos buscaron tomar distancia de la coyuntura nacional a fin de conservar el distrito. Macri recién iría el próximo sábado a Mendoza, a encabezar una marcha del “Sí, se puede”.

En el oficialismo hay sectores que se entusiasman con forzar un ballottage. Y consideran que hay que hablarle a la clase media, a sectores que votaron a Alberto Fernández en las PASO, pero que no quieren votar a Cristina Fernández de Kirchner. Y que es posible reconquistarlos a fin de forzar una segunda vuelta. El actor Luis Brandoni excedió ese optimismo cuando dijo que van a ganar en octubre. Ayer, en conferencia de prensa después de la reunión de Gabinete, el senador Federico Pinedo y la ministra Patricia Bullrich se mostraron sorprendidos por semejante afirmación.

En la reunión de gabinete, la Casa Rosada discutieron su preocupación por el ingreso de dólares. Más aún, luego de que el FMI anunciara que no hará el desembolso de u$s 5.400 millones en el corto plazo. El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, precisó el estado de liquidación de la venta de granos y mencionó que falta cancelar aún u$s 5 mil millones de dólares. Una cantidad similar a la que debía mandar el FMI en su sexto desembolso del programa Stand-By Agreement.