Macri planea vetar la ley contra despidos si la oposición logra aprobarla en el Congreso

El presidente Mauricio Macri rechazó los proyectos de ley para prohibir los despidos sin causa e imponer una doble indemnización y desde su entorno sostienen que el jefe de Estado podría vetar la iniciativa si se aprueba en el Congreso.

Ante el temor de que la oposición instale el reclamo en la agenda, el Gobierno contraatacará la próxima semana al enviar al Congreso una iniciativa para dar beneficios a la generación del ‘primer empleo’, destinado a los jóvenes.

Por segundo día consecutivo, en Balcarce 50 salieron a rechazar los proyectos ‘antidespido’ de Diputados y de Senadores. Justo en la semana que el Gobierno busca resaltar las medidas de impacto social, la reactivación de la planta avícola Cresta Roja, ayer, quedó en un segundo plano y la oposición le marcó la agenda.

Allí, Macri, parado junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, alertó que "no se genera empleo imponiendo leyes arbitrarias" y advirtió sobre "no repetir errores" del pasado. El jefe de Estado reiteró que "ya probamos en 2002 con leyes que prohibían (que haya despidos), y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo".

En Casa Rosada preocupa que avance el proyecto de la oposición, en especial, "si logran instalarlo en la opinión pública", advierten. En ese caso, y si llega a convertirse en ley la iniciativa "antidespidos", el Gobierno planea vetar la norma.

Macri tiene experiencia en ese terreno: al frente de la Ciudad le bajó el pulgar a más de 100 leyes que había aprobado la Legislatura porteña. "Vetar siempre es una posibilidad para cualquier ley", esbozaron ayer desde Balcarce 50.

El oficialismo queda en una posición incómoda porque ante la falta de mayoría en el Congreso deben buscar apoyo de sectores opositores (ver página 3). En especial, del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien se mostró crítico de la Casa Rosada en las últimas semanas.

Ante la consulta, en Casa Rosada están indignados con la propuesta de la oposición. "Es una locura lo que proponen, en especial, la doble indemnización que afecta al sector privado; a las Pymes las fundís", cuestionan. "Son medidas que van a favorecer al trabajo en negro, cuando nosotros lo que buscamos es lo contrario", añaden desde la Casa Rosada.

En esa línea, Macri planea un contraataque la próxima semana al presentar un proyecto de ley para promover el empleo registrado. Tal como adelantó el miércoles el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el Gobierno presentará una iniciativa sobre Primer Empleo, que apunta a mejorar las posibilidades los jóvenes para insertarse en el mundo laboral.

En Casa Rosada no dieron detalles, pero el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, adelantó algunos puntos. La iniciativa estará dirigida a menores de 24 años y consistiría en un subsidio estatal por el que ni el empleador ni el empleado tendrán que pagar las cargas sociales como Anses, obra social y ART. Con este proyecto, el Gobierno buscará que la oposición no instale su reclamo.

El rechazo del Gobierrno al proyecto ‘antidespidos’ obtuvo ayer el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A través de un comunicado, CAME advirtió que "implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PyMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas".