Macri pidió apoyo al Congreso para poder pagarles a los fondos buitre y salir del default

El presidente Mauricio Macri confió hoy en que su Gobierno contará con el apoyo necesario para “resolver el conflicto buitre” en referencia al respaldo que necesita el Ejecutivo para derogar la Ley cerrojo y se convalidar el acuerdo en el Congreso.

“Confió que va a primar la responsabilidad sobre la retórica. Juntos vamos a construir los consensos necesarios”, dijo y remarcó que el conflicto “le costó caro a los argentinos”.

En su primer discurso como Presidente al abrir las sesiones del Congreso, Macri remarcó que los beneficiados fueron “los tenedores de bonos que se enriquecieron con eso”.

“Mientras la deuda aumentaba se pagó al Club de París sin negociar intereses y punitorios. Y lo peor es que seguimos teniendo la peor clasificación en ese instituto de crédito”, agregó.

Puntualizó además que “el no acceso al crédito le costó a la Argentina u$s 100 mil millones y más de 2 millones de puestos de trabajo que no se crearon”.