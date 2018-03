Macri pidió a los empresarios que inviertan y no remarquen los precios "descaradamente"

El presidente Mauricio Macri aprovechó anoche la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) para enviar un mensaje a los empresarios y recordarles que a partir del 10 de diciembre "se está frente a una Argentina distinta".

"Precisamos empresarios que inviertan y no que se pongan a remarcar en forma descarada", dijo el jefe de Estado durante su discurso en el encuentro destinado a recaudar fondos para investigaciones y propuestas, que se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero. "Tenemos que generar trabajo. Pero para eso hace falta inversión", agregó.

No fue todo. ante un auditorio poblado de hombres de negocios, banqueros, politólogos y periodistas, Macri se refirió también a la investigación periodística global denominada Papeles de Panamá, donde fue mencionado como director de una offshore en un paraíso fiscal y que le valió la imputación de la justicia. "Si un fiscal cree que hay dudas, este Presidente debe contestar. De eso se trata la Justicia", aseguró. En esa línea, el mandatario se congratuló de que haya "una justicia independiente que imputa a este presidente porque un fiscal tiene dudas". "Esta es una Argentina distinta. Los dirigentes políticos aprendimos de los errores", aseguró.

Entre otras declaraciones destacadas, el Presidente afirmó que "construir un Estado del siglo XXI significa modernidad, eficiencia y transparencia" y que "lograr pobreza cero va de la mano del desarrollo".

Afirmó que "la libertad de expresión es un valor central de una sociedad fuerte" y aseguró que "la revolución de la educación ya está en marcha".

Macri fue el invitado más relevante del encuentro pero no el único. Las mesas fueron ocupadas en su mayoría por integrantes del gabinetes nacional, como la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña, funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, encabezados por la gobernadora María Eugenia Vidal, y de la Ciudad Autónoma, liderados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Diego Santilli. También se vio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti saludarse amablemente con Macri en un gesto político que dio que hablar, y a los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) –que se llevó todas las miradas con su novia, la actriz Isabel Macedo–, Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Colombi (Corrientes) y Miguel Lifschitz (Santa Fe). Entre otros, estuvieron también el ex senador radical Ernesto Sanz, los diputados Sergio Massa, Mario Negri y Hermes Binner y el economista Roberto Lavagna.

Por su parte, la directora Ejecutiva del Cippec, Julia Pomares, consideró que "la Argentina logró grandes conquistas sociales en los últimos años, pero no alcanzaron a todos por igual".

En ese sentido, remarcó que "las políticas necesitan un Estado con capacidades, recursos

bien formados, bien remunerados y con estabilidad laboral".