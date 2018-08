Macri pidió a empresarios más grandes que denuncien la corrupción

El presidente Mauricio Macri inauguró ayer la conferencia de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y asumió el papel de garante de la transparencia frente a los dueños de las principales compañías del país. Algunas de ellas involucradas en las revelaciones, como el holding Techint. A ellos les pidió que denuncien cualquier comportamiento mafioso que encuentren. Lo escuchaban en primera fila el accionista de Techint Paolo Rocca; Héctor Magnetto, controlante de Grupo Clarín; Luis Pagani, presidente de Arcor; Alejandro Bulgheroni, de Bridas; Enrique Cristofani, del Santander Río; y Federico Braun, de La Anónima. "Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un Presidente al cual acudir y a un equipo de Gobierno ante el cual denunciarlo", diferenció Macri.

Dos semanas después de que estallara el caso de "los Cuadernos" de la corrupción kirchnerista, que involucra, por ahora, a la primera plana empresarial de la obra pública y la energía, el Presidente buscó marcar diferencias con el pasado. En particular por el temor a profundice la actual recesión, lo que sucedió con el Lava Jato en Brasil. El Gobierno teme que la investigación se desparrame por todo el sistema, como sucedió en Brasil, una vez que se indague sobre el "Club de la Obra Pública" y los arreglos de las licitaciones. Para despegarse, Macri sentenció: "No tengo pensado hipotecar mi Gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley".

Además, aprovechó para destacar herramientas que instaló su administración, y que promueven la transparencia, como la ley de Acceso a la Información Pública , el Gobierno Abierto y la ley de Defensa de la Competencia. "Otros ejemplos de este camino que llevamos adelante son la ley de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas y la ley del Arrepentido, una herramienta que hoy hace posible juzgar casos de corrupción", señaló.

"Los países que más crecieron en los últimos años son los que más se integraron al mundo y abrieron su comercio. Prometemos reglas de juego claras e iguales para todos, con herramientas de transparencia, independencia de la Justicia y Defensa de la Competencia", subrayó.

En su breve paso por el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro, el Presidente volvió a aludir a la "tormenta" financiera que sacude a la Argentina desde abril. En la misma semana en que llegaron los enviados del Fondo Monetario Internacional para supervisar la evolución de las variables para autorizar un nuevo desembolso millonario, Macri afirmó: "Necesitamos ir hacia el equilibrio fiscal. No tener un sistema financiero fuerte nos hace depender del financiamiento externo y expone nuestra vulnerabilidad. "No podemos gastar los recursos del Estado sin control, tenemos que pensar el país a 20 años".

Entre los logros de su gestión, Macri destacó: "Estamos creciendo como sociedad. Ahora estamos hablando de lo que estuvo oculto durante años. Empezamos a decir las cosas por su nombre, a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlos, a no buscar soluciones mágicas".

"Es importante no perder el foco ante tantos pronósticos catastróficos, como que este país no tiene destino o que no tenemos futuro, porque sí tenemos futuro y hay muchos ejemplos que lo demuestran: Vaca Muerta es uno de ellos", agregó.

"Revertimos la declinación en la producción de gas. En tres años vamos a ser exportadores netos de energía, luego vamos a exportar 500.000 barriles de petróleo por día y u$s 15.000 anuales, y lo vamos a duplicar en siete años", aventuró. En ese caso, a partir de 2025 Argentina exportaría energía por u$s 30.000 millones, lo mismo que actualmente le falta en su cuenta corriente.

"Ustedes son los creadores de riqueza, los generadores de riqueza, y necesitamos que vayan para adelante", motivó el Presidente a los empresarios reunidos en el Sheraton.