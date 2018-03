Macri oficializó las designaciones de cuatro embajadores, incluida la de Luis Juez en Ecuador

El Gobierno nacional oficializó hoy las designaciones de otros cuatro embajadores: el ex senador radical Luis Juez, que será representante en Quito, Ecuador; el ex gobernador de Mendoza y ex candidato a presidente José Bordón, que irá a Santiago de Chile; Diego Guelar, que irá a Beijing, China; y el diplomático Marcelo Faurie, quien estará al frente de la Embajada en París, Francia.

En todos los casos, se trata de designaciones en comisión. Las cuatro fueron oficializadas a través de decretos publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la canciller Susana Malcorra y el presidente Mauricio Macri.

Juez, de origen justicialista y senador entre 2009 y 2015 por el Frente Progresista Cívico y Social, fue aliado de Cambiemos en las últimas elecciones, y compitió por la intendencia de la localidad de Córdoba en los últimos comicios

Bordón, cuya designación se conocía desde diciembre, tiene también origen justicialista. Fue gobernador de Mendoza entre 1987 y 1991, diputado y candidato a presidente en 1995 por el Frepaso, que perdió las elecciones con Carlos Menem. Además fue embajador argentino en Estados Unidos durante toda la presidencia de Néstor Kirchner.

Guelar es uno de los referentes de Macri en política internacional. Comenzó su carrera diplomática en 1989 para asumir en la embajada ante la Unión Europea bajo el gobierno de Carlos Menem. Además, fue embajador argentino en Brasil, entre 1995 y 1996, y tuvo dos períodos en los Estados Unidos: de 1996 a 1999 (Menem) y entre 2002 y 2003 (en la presidencia de Eduardo Duhalde).

Por último, Faurie es un diplomático de carrera que fue jefe de protocolo durante el gobierno de Menem y luego embajador en Portugal y vicecanciller cuando Carlos Ruckauf estaba al frente del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, entre enero y mayo de 2003. En la asunción de Macri, el 10 de diciembre, actuó como jefe de protocolo. Su designación toma relevancia ante la visita pautada para febrero del presidente francés Francois Hollande a la Argentina, que será la primera de un mandatario galo desde la de Jacques Chirac en 1997.