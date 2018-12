Macri no irá a la asunción de Bolsonaro, pero lo verá en enero

El presidente Mauricio Macri no estará presente en la asunción de Jair Bolsonaro, según confirmó El Cronista, pero sí lo verá dos semanas después.

"Hace un momento hablamos con Jair Bolsonaro por teléfono. Acordamos encontrarnos el 16 de enero en Brasilia para empezar a trabajar juntos en esta nueva etapa", informó Mauricio Macri a través de sus redes sociales.

Según trascendió, al acto de asunción que se realizará el 1 de enero tampoco viajará la vicepresidenta Gabriela Micheti, que suele ser la encargada de este tipo de actos, sino que estará presente en representación de la Argentina el canciller Jorge Faurie.

Las posibles implicancias del faltazo

Al menos hasta que Macri anunció la "cumbre" de mediados de enero, los expertos discrepaban sobre la importación de que que no fuera a la asunción.

"Es un error monumental", calificó al faltazo el analista internacional Jorge Castro en diálogo con El Cronista. "El presidente argentino tiene que estar cuando asume el brasileño”, aseguró, ya que “Brasil es el país más importante del mundo para Argentina, es el camino de inserción”.

Juan Negri, profesor de Estudios Internacionales en la UTDT, consideró que la ausencia era un "desplante".

Sin embargo, quien opina en otro sentido es Fabián Calle, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales en la UCA. Analiza ambos escenarios, si Macri asistía o no. En el primer caso, sería “una innovación, ya que la tradición brasileña es no hacer un acto con mandatarios extranjeros. La fecha es desalentadora para los viajes internacionales”. De hecho, hace ocho años, cuando Dilma Rousseff asumió su primer mandato, Cristina Kirchner no viajó y eso no implicó ningún cortocircuito.

En el otro caso, si Macri finalmente no asistía, evaluaba, Calle evaluaba que “no sería tan grave" ya que "las agendas son complicadas y el viaje no debería afectar la relación”, y ponía el énfasis en que se trata de una fecha complicada para cualquier presidente, por lo que desde Brasil tampoco suelen esperar asistencia perfecta.