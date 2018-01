Macri negó persecución  gremial y aconsejó a Moyano no “ponerse nervioso”

El presidente Mauricio Macri negó la existencia de una persecución contra gremialistas por parte del gobierno nacional y aseguró que el ex titular de la CGT Hugo Moyano debe acudir a la justicia en lugar de “ponerse nervioso”.



El líder del sindicato de Camioneros Hugo Moyano fue imputado junto a su hijo Pablo en una causa por presunta asociación ilícita y fraude tras lo cual aseguró que si fuera detenido debería estar en una celda junto al padre del presidente.



“Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, y menos meterse con una persona de 87 años (el padre del presidente) que est tranquilamente en su casa”, manifestó Macri.



“No hay persecución contra gremialistas, eso es falso. Lo que hay en Argentina hoy es una justicia que despierta a actuar con independencia, a tratar de ver que se respete la ley, por eso estos casos escandalosos de abusos de algunos sindicalistas”, añadió.



En declaraciones formuladas a radio Mitre poco después de anunciar la reducción del 20% de cargos políticos en su gobierno llamo al ex líder de la CGT a colaborar para contribuir a generar “una argentina más productiva”.



“Lo que tiene que hacer es no echarle la culpa al gobierno y colaborar en ser parte de esta argentina que pretende ser m s productiva, cuando uno de los problemas es el costo de la logística”, señaló.



“'El (Moyano) debería estar en una mesa sentado diciendo quiero ayudar a bajar el costo logístico, para que haya mas posibilidad de que lo producido pueda llegar a otras partes del mundo. Todos tenemos que colaborar en ese sentido”, agregó.