Macri mostró malestar con el titular de la UIA y se abrazó con Schiaretti

El raid de Mauricio Macri en Córdoba tuvo varios condimentos. Por un lado, el gobernador peronista Juan Schiaretti lo recibió en el aeropuerto. Por el otro, Macri mostró su malestar con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, por haberse retirado antes de que el mandatario exponga en el coloquio del organismo en la provincia. Por último, el Presidente lanzó propuestas destinadas a Pymes y monotributistas y luego rogó a sus militantes que “defiendan” su gestión desde las redes sociales.

Por la tarde, el Presidente encabezó un acto en Río Primero, ante sus militantes. Allí quiso convencerlos de que la caída en las PASO se puede dar vuelta y lanzó varias promesas, tales como que se viene una etapa de “crecimiento”. Una intención que iría a contramano con varios informes que indican que 2020 posiblemente sea un año de tensión en la economía mundial, tal como indicó este miércoles la OMC al rebajar sus previsiones en el comercio. Junto a su esposa Juliana Awada y quien encabeza la lista de diputados en Córdoba, Mario Negri, el Presidente le pidió a sus militantes que usen el ceular “para estar presentes en las redes defendiendo nuestras ideas sin agredir”. Por tanto, Macri encabeza una campaña territorial que quiere complementar con la participación de sus militantes en las redes.

Unas horas antes, el Presidente había aterrizado en Córdoba y allí fue recibido por el peronista Schiaretti. Un gesto que Macri difundió públicamente. Desde que perdió en las PASO, el contacto de los mandatarios opositores con la Casa Rosada escaseó, a tal punto que ninguno visitó Balcarce 50. De ahí que la foto con el mandatario de la segunda provincia con más electores fue resaltada por Macri.

Una hora después, el Presidente no pudo esconder su malestar con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, durante el 12° coloquio de la entidad en la provincia. El empresario había negado en su momento el bono de $5000 para trabajadores del sector privado, que lanzó la Casa Rosada. Además, este miércoles se reunirá con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, quien ganó ampliamente las PASO y se posiciona como el favorito para las elecciones de octubre.

Desde el coloquio, Acevedo le exigió medidas al Gobierno en el corto plazo para contener precios y salarios. Pero luego de su discurso se retiró porque debía regresar a Buenos Aires, según afirman en la UIA, tal como otros referentes del auditorio (Juan Maneul Urtubey, por caso). Por tanto, no se quedó hasta el discurso de Macri, quien no le perdonó esa actitud.

"Este encuentro se lleva adelante gracias a algo central para el desarrollo de un país. Algo que quizás no valoramos suficiente hasta que falta: me refiero al diálogo”, expresó a tono de campaña Macri. "Por eso lamento, me parece, que el presidente Acevedo se tuvo que ir a Buenos Aires, porque justamente este es espacio donde por suerte cada uno vino a plantear su punto de vista en libertad", apuntó el Presidente.