Macri, más fuerte que Prat Gay: “Sin acuerdo con los holdouts, habrá ajuste o hiperinflación”

El presidente Mauricio Macri advirtió hoy que en caso de que el país no logre concretar un acuerdo con los holdouts, a los argentinos les esperará un escenario de “ajuste o hiperinflación”.



“Ajuste o hiperinflación. No hay alternativa”, lanzó el jefe de Estado, en línea con lo expresado el día anterior por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien el domingo dijo que sin arreglo con los holdouts, la gestión de Macri se verá forzada a hacer “un ajuste fiscal tremendo”.



Para Macri, “la forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual, un crecimiento gradual reduciendo todos los desajustes” que tiene la economía.



En una entrevista que dio al canal América, el Presidente agregó que ‘si Argentina queda fuera del mundo, Argentina no puede ni siquiera empezar a recorrer el camino del desarrollo”.



De esta manera, Macri se sumó a la cadena de presión que inició su ministro de Hacienda y Finanzas para que los parlamentarios le suban el pulgar a la iniciativa del Gobierno para derogar la ley Cerrojo, el último obstáculo que tiene el gobierno para acordar con los fondos buitre.



“Si no se aprueba la ley de los holdouts sería muy complejo. Estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo que no lo queremos hacer. A algunos economistas les encanta el ajuste”, había planteado el ministro Prat Gay al participar del programa televisivo que conduce Mirtha Legrand.



FUENTE: Agencias Buenos Aires