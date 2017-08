Macri lleva tranquilidad con la reforma jubilatoria: "No será nada raro", dice

El presidente de la Nación Mauricio Macri se metió en la discusión de la reforma del sistema jubilatorio que la administración nacional planea llevar adelante y buscó bajarle el tono, al reconocer que "no será nada raro".

Como parte de la campaña por las elecciones legislativas Macri estuvo en Mendoza y dijo que los cambios en el sistema laboral y previsional que buscan implementar se harán con el "consenso" de todos.

Macri negó que el Gobierno tenga "en un cajón" un proyecto ya elaborado y garantizó que "nada raro va a salir" en ese sentido "de un día para el otro".

El primer mandatario busca bajar el tono de la discusión luego de que El Cronista adelantara que el Gobierno analiza diferentes variantes que apuntan a flexibilizar, sin obligatoriedad, que se pueda extender cinco años la edad jubilatoria y que se pueda cobrar sólo por los años aportados si es que no se cumplen los 30 de rigor.

"La Ley de Reparación Histórica previó que una comisión de notables se ponga a estudiar de qué manera mejorar el sistema previsional. Es una discusión que está en marcha, como tiene que ser, dialogando, sobre la mesa. Nada raro va a salir de un día para el otro, y va a ser fruto del consenso de toda la sociedad, en base al diálogo", aseveró Macri en una entrevista que concedió hoy canales de TV de Mendoza, Salta y Entre Ríos.

Allí, el mandatario indicó que, "tanto lo previsional como lo laboral, son cosas que tenemos que debatir porque queremos tener más trabajo, crecer más, ser felices, y, si el mundo se modifica y mejora, nosotros tenemos que hacer lo mismo".

Con el discurso pro positivo que caracteriza a la gran mayoría de los funcionarios de Cambiemos, Macri buscó refutar las críticas que señalan su supuesta intención de abrir la puerta nuevamente a un sistema de AFJP. Así fue que en la entrevista se preguntó "¿Qué significa reformar? Organizarse mejor, ver qué cosas podemos hacer para hacer las cosas mejor, pero tienen que ser fruto del consenso de la mayoría de los argentinos, porque las cosas que uno le quiere imponer a otro terminan mal".

En paralelo, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, dijo que el Gobierno "presentó en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años se debata el régimen previsional. Eso es todo. Pero sí está la intención de analizar modificaciones al sistema".

En declaraciones a una radio porteña Basavilbaso dijo que su "opinión personal es que lo ideal sería tener un sistema como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria".