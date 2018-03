Macri le erró por $ 3.000 a la mínima jubilatoria y otros cruces con Mirtha

El presidente Mauricio Macri tuvo varios momentos incómodos en su visita al programa de Mirtha Legrand, el sábado a la noche. En un momento de la entrevista,que se realizó en la Quinta de Olivos, la conductora le preguntó cuánto ganaban los jubilados y el Presidente dudó y en forma no muy audible dijo que la mínima era “9000 y pico”. Desde detrás de escena se escucharon murmullos, Mirtha también dudó y de la producción alguien sopló “6.300”. Macri insistió que no, que era 9000 y pico, pero no muy convencido. La producción estaba más cerca que el primer mandatario: desde marzo, la mínima jubilatoria es $ 6.453.

No fue el único momento de tensión que vivió el Presidente, que concurrió acompañado de la primera dama, Juliana Awada.



"La gente está muy quejosa”, empezó a describir Mirtha. “¿Sabés cuándo empezó el ... derrumbe (Mirtha se corrigió y advirtió que ‘no quiero hablar de derrumbe‘) y cambia la primera expresión por “descreimiento”. Con las primeras facturas de la luz. Ahí la gente empezó a descreer. Hay negocios que han cerrado, los teatros inclusive, es gente que no puede pagar esas sumas", afirmó la diva.

-"Y si, Mirtha", contestó Macri.

-Eso porque no se hizo gradualmente.

-No, Mirtha. Sí se hizo. Pagamos el 45 por ciento de lo que vale. Es lo mismo que pagan los uruguayos, retrucó el presidente.

Awada intervenir y exhortó: "Hay que ser positivo, Mirtha".

"Yo soy positiva, pero soy realista", contestó la conductora. Awada agregó: "Uno nunca deja de ponerse en el lugar del otro. Pero también tenemos que tener paciencia, unirnos".

"Si, pero yo te voy a decir una cosa, a vos la gente no te habla, a mí me habla", apuntó la conductora. "¡Si, como que no me habla!", agregó Awada, y explicó que viajaba por todo el país hablando con los vecinos.

La alusión a las tarifas, sin embargo, estuvo presidida por una frase muy dura de la diva, una mujer que fue objeto de sistemáticas críticas del kirchnerismo, que aún la asocia con el macrismo. “Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad, la gente está muy quejosa", le dijo al Presidente.

Tampoco faltaron las reprimendas a Macri. En un momento, ambos intentaban seguir hablando uno encima del otro y Mirtha, tras que Macri ironizó con que “si no te dejo a hablar a vos me gano el Martín Fierro de Oro”, la diva, con mucho manejo de la situación, le espetó, mirando de reojo a Awada: “Mirá ahora como levanta la voz, se hace el cocorito”.

Fue el regreso de Mirtha a las cenas televisivas de los sábados.