Macri lanzó un plan de empleo para neutralizar la polémica por despidos

El presidente Mauricio Macri lanzó ayer el proyecto de ley "Primer Empleo" con el que buscará neutralizar los reclamos por el aumento de la desocupación. La intención del oficialismo es iniciar una negociación en el Congreso con el Frente Renovador de Sergio Massa para conseguir apoyo y evitar que la oposición avance con un proyecto de ley que prohibe los despidos sin causa y estipula la doble indemnización.

En pleno anuncio del plan, el Presidente respondió a las críticas opositoras y de los gremios por la caída del mercado laboral al señalar que "este primer trimestre replica lo mismo que pasó en los últimos cinco años: la no generación de empleo". Ese mismo libreto replicaron todo el día los referentes de Cambiemos como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quienes acompañaron a Macri durante el anuncio, en el salón Blanco de la Casa Rosada.

El Presidente reclamó a sus legisladores que traten "lo más rápido posible" la iniciativa oficial que beneficiaría a jóvenes de entre 18 y 24 años y ofrece incentivos al Plan Belgrano oficial. La Casa Rosada pelea a contrarreloj para que la oposición no le marque la agenda con el proyecto "antidespidos" que tratará el miércoles en el Senado. "Todavía no lo lograron así que tenemos que apurar la máquina", plantearon desde el oficialismo.

"Tenemos que hablar con Massa", reconocen en alusión al líder del Frente Renovador que no apoyará la iniciativa opositora.

A su vez, las críticas de la aliada Elisa Carrió, desde el programa de Mirtha Legrand, tuvieron eco en el Gobierno. En la misma línea que "Lilita", el Presidente ayer aseveró: "Hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que hace un enorme esfuerzo".

No fue todo. El Gobierno reforzó su comunicación, justo después de que Carrió sostuviera que Balcarce 50 "comunica mal". Si bien el macrismo sostiene que no hubo cambios por las críticas de "Lilita", lo cierto es que ayer tras el anuncio del Presidente, Peña y Triaca ofrecieron una conferencia de prensa que redundó en detalles del proyecto "Primer Empleo". El jefe de Gabinete reconoció que habló con Carrió por teléfono, quien viene cuestionando su política de comunicación en los últimos días. Si bien no trascendieron detalles de la charla, cerca de "Lilita" dicen que ambos quedaron en "muy buenos términos". Peña busca el apoyo de Carrió, así como del radicalismo, con el que se reunirá hoy, para presentarse el miércoles en el Congreso a exponer el primer informe como jefe de Gabinete.

El oficialismo hará de todo para mantenerse en el centro del escenario ante el reclamo opositor. La Casa Rosada reconoce, en reserva, que la imagen positiva de Macri cayó alrededor de 5 puntos desde que asumió y luego de que anunciara tarifazos y quedará en el centro de la polémica por los "Panamá Papers". En esa línea, Macri encabezará un acto hoy en La Boca, donde presentará los lineamientos de la gestión del ministro de Turismo, Gustavo Santos. A su vez, el jueves presentará un nuevo plan de viviendas. Por ahora no se sabe dónde se haría el anuncio, pero es más que probable que se efectúe en el Conurbano, donde el Gobierno quiere hacer foco.