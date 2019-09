Macri lanzó su campaña en Barrancas de Belgrano: "Nos une decirle no a la impunidad"

Mauricio Macri lanzó la primera de las 30 caravanas que tiene previstas, como parte de la campaña electoral que desembocará en las elecciones del 27 de octubre donde buscará revertir la dura derrota que sufrió en las PASO.

La marcha comenzó a las 17 horas en Barrancas de Belgrano, una zona favorable para el macrismo, dado que en las Primarias ganó por amplio margen (más de 30% de diferencia sobre el Frente de Todos).

Foto: Twitter (@anagrama34)

Las inmediaciones de Barrancas ya estaban colmadas de militantes del oficialismo bastante tiempo antes de la hora señalada. Miles de seguidores de Juntos por el Cambio llenaron las cercanías de la estación Belgrano C, donde desde un trailer el mandatario pronunció su discurso.

Poco después de las 18, Macri apareció ante la multitud y, tras agredecer la gran convocatoria, aseguró que “se puede dar vuelta” el resultado del 11 de agosto. “Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer, y además entendimos algo importantísimo: esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, dijo enfervorizado.

El Presidente reconoció que la situación económica es difícil y se mostró agradecido con la clase media, “la que hizo más esfuerzo”.

“El esfuerzo de todos no fue en vano, comenzamos a resolver problemas que arrastramos hace 70 años”, señaló. Y añadió: “Hoy los invité para decirles que no están solos. Estamos juntos en esto. Vamos a defender el país que queremos, todos juntos. No nos resignamos porque sabemos que un mejor país es posible”.

Foto: Twitter (@Reynaldo_dom)

En esa línea, Macri insistió: "Nos une cuidar la democracia, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une la honestidad, nos une querer vivir en paz, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir, nos une saber que existe un futuro distinto para todos, y nos une decirle no a la impunidad".

"Lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo porque todos lo necesitamos", añadió .

Optimista, Macri gritó una y otra vez que "un país mejor es posible", y también que "se puede dar vuelta esta elección".

El acto comenzó con palabras de Elisa Carrió, quien arengó a la multitud congregada en la zona junto a Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente.

Foto: Twitter (@GCaravante)

"Esta Argentina está haciendo historia. Con el campo, con las marchas. Argentina está saliendo a la libertad. La libertad se gana con trabajo pero con dolor", dijo Carrió, ovacionada por la multitud.

Y se refirió a Macri, con ironía: "El problema de Mauricio no es no que no siente. Siente mucho. El problema es que es ingeniero. Pero yo creo en él".

Y después fue el turno de Pichetto, quien sentenció que "la única batalla que se pierde es la que no se da", y que "lo que está en juego" el 27 de octubre "son las libertades".

A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: "Somos muchos los que creemos, los cambios llevan tiempo. Muchos se olvidan con qué ciudad arrancamos, nos pasaron el subte con vagones que tenían 100 años, llovían dos gotas y se inundaba hasta la cintura. El futuro llegó, en la Ciudad demostramos que 'Sí, se puede', pero requiere esfuerzo".

La gira está a cargo del secretario del Medios Públicos, Hernán Lombardi, e incluirá Córdoba y localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, entre otros puntos.

Foto: Twitter (@mauriciomacri)

“Estoy convencido que se puede ganar el 27 de octubre porque confío en la madurez de los argentinos. Ellos saben leer entre líneas y determinar cuál es la mejor expectativa de futuro. La gente vota por quien cree que le va a administrar mejor el país y mira todo, venimos de décadas de decadencia por problemas estructurales”, dijo el funcionario al detallar cómo será la gira en diálogo con Radio Mitre.

La marcha del #Sisepuede recorrerá 30 ciudades del país, en las que anunciará medidas de alivio para la clase media, como parte de la estrategia para revertir la derrota electoral de las primarias en los comicios del 27 de octubre. La segunda marcha está pautada para el lunes, a las 17.30, desde la ciudad bonaerense de Junín, donde Macri allí sí estará acompañado por la gobernadora bonaerense.