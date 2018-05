Macri justificó el veto a la ley de tarifas: "No se puede mentir más"

El presidente Mauricio Macri ratificó que el Gobierno nacional vetó la ley sancionada esta madrugada por el Congreso a través de la cual se ponía un límite al aumento de tarifas de los servicios públicos y calificó a los legisladores de la oposición que impulsaron el proyecto de “irresponsables”.

“(La ley) Ya ha sido vetada, era una cosa anunciada”, respondió durante una conferencia de prensa ofrecida desde la localidad salteña de Cachi, donde mantuvo un encuentro con parte de su gabinete y el gobernador Juan Manuel Urtubey.

Macri afirmó que el texto votado esta madrugada por la Cámara de Senadores no tiene “ningún tipo de viso de continuar porque claramente no está financiado”. “Los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos”, afirmó.

"Si dejábamos esa ley, había que invertir 110.000 millones de pesos, significaba suspender la Asignación por Hijo y otros programas sociales", advirtió.

Sostuvo además que los legisladores de la oposición que impulsaron el proyecto lo hicieron “irresponsablemente”. “No se le puede mentir a la gente”, acotó.

"¿Para qué lo hicieron? ¿Quería hacer una demostración de poder el peronismo? No se equivoquen, el poder lo tiene la gente", criticó el mandatario.

En ese sentido, apuntó: "Los gobernadores, los senadores tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que no era viable".

Qué plantea la ley de tarifas

La ley sancionada esta madrugada propone retrotraer la situación tarifaria a noviembre de 2017, declarar la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2019, y permitir un solo aumento anual, atado al coeficiente de variación salarial en el caso de los usuarios residenciales y de la garrafa de gas, y al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para las Pymes y cooperativas. Ese límite alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas y agua.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró esta mañana que la ley de tarifas “ya está vetada”. Dijo que lo que aprobó esta madrugada la oposición en el Senado fue una "ley irresponsable”.

"Fijar tarifas no es facultad del Congreso", aseguró een una rueda de prensa el funcionario que sostuvo que la "ley de tarifas no puede seguir adelante".

Peña explicó que el Gobierno vetó la iniciativa de la oposición "porque va a en contra del federalismo".