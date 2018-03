Macri justificó el ajuste en el Estado: “Lo que hemos hecho es un mínimo emprolijamiento”

El presidente Mauricio Macri justificó hoy el ajuste que está llevando a cabo su Gobierno en distintas áreas y aseguró que los cesanteados hasta hoy en el Estado habían ingresado "sin concurso, sin legitimidad, para acomodar de último momento un poco más de militancia política".

Macri dio hoy una entrevista a la TV pública, El Cronista y otros medios al cumplir sus primeros 100 días de Gobierno. En la misma, transmitida en simultáneo por el canal estatal y Cronista.com, le preguntaron por los despidos en el Estado.

Y respondió: “Ocultamos el desempleo y el no crecimiento generando casi 1,5 millón de empleados públicos más en estos 12 años. No es justo primero para esas personas. La mayoría no son ñoquis. Van a su trabajo, están siete u ocho horas mirando su reloj esperando que pase el día porque no tienen nada que hacer. Y eso es ofensivo para ellos. Yo creo que tienen qué aportar”.

Agregó que uno de los objetivos de su Gobierno es iniciar "un camino de reconversión (del Estado) que tal vez va a llevar más que los 10 años" del proceso en el que, según dijo, se produjo ese problema.

En ese marco, dijo que los cesantados hasta ahora en el Estado son personas que habían ingresado "sin concurso, sin legitimidad, para acomodar de último momento un poco más de militancia política" y que, además, lo habían hecho “en estos últimos 10 minutos, en una forma más abusiva que la que se había hecho antes”.

Macri sostuvo además que la magnitud del ajuste "es nada respecto de la distorsión” actual.

Y concluyó: “Es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo. Lejos de castigar a nadie, lo que hemos hecho es un mínimo emprolijamiento”.

Sobre el estado de las cuentas públicas, cuestionó: "Durante la última década, el Estado tuvo ingresos de más de 600.000 millones de dólares que en la década de los 90. Te da mucha bronca y decís: ¿dónde fue a parar ese dinero?”. Y comparó: "Ahora estamos discutiendo con gobernadores por 300 millones de dólares para terminar un tramo más de ruta y acá hubo 600.000 millones que no sabemos adónde fueron a parar".

La entrevista fue moderada por Néstor Sclauzero, gerente de noticias de la TV Pública, y en la misma participaron Fernando González (director periodístico de El Cronista), Jorge Fernández Díaz (diario La Nación); Ricardo Cárpena (vicedirector Agencia Télam), Valeria Cavallo (directora de Infobae), Omar Nóblega (Canal 10 Tucumán) y Fabiana Dal Prá (Canal 12 Córdoba).