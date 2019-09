Macri insiste con recorridas por el norte y ajusta la fiscalización

Tras visitar el domingo la fiesta religiosa más popular de Salta, el presidente Mauricio Macri sigue haciendo foco con su campaña en el norte del país, donde esta semana visitará Tucumán y Jujuy. El oficialismo igual minimiza las actividades proselitistas, mientras la mesa de acción política que se creó después de las PASO este lunes perdió relevancia cuando la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada Elisa Carrió dejaron las sillas vacías.

El Gobierno busca forzar un ballottage como sea, y tantea la posibilidad de sumar votos en el norte del país. Tras visitar Salta y recibir la reprimenda de un arzobispo por el nivel de pobreza, el Presidente viajará el miércoles a Tucumán, donde recorrerá obras de la ruta nacional 34. Al día siguiente subirá hasta Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, para inaugurar obras del aeropuerto local.

Por ahora, el oficialismo se muestra disperso. Los principales candidatos no están mostrándose juntos en actividades proselitistas. En esa línea, este lunes, la mesa de acción política no contó ni con Vidal (quien encabezó un acto con docentes), ni Larreta, ni Carrió. Esta mesa nació tras la derrota de Macri en las PASO para ampliar las voces en la toma de decisiones electorales. Pero ayer pareció perder relevancia, con la ausencia de Vidal, que a diferencia de Larreta que envió a Diego Santilli, no estuvo representada.

En cambio, si estuvieron los radicales Mario Negri, Luis y Morales, quienes se sentaron con Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se sumó más tarde.

Este martes el Gobierno intentará saldar una de las autocríticas que hacen, tras las primarias: la fiscalización. Peña, Frigerio y los titulares del PRO, Humberto Schiavoni y Francisco Quintana, van a discutir el control de más de 100 mil mesas en el país.