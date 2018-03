Macri, indignado con Pichetto

El presidente Mauricio Macri criticó esta tarde la decisión del Senado de dar media sanción a la ley de emergencia ocupacional y, en particular, el jefe del bloque de legisladores del FPV, Miguel Angel Pichetto, porque había dicho en el pasado que ese tipo de norma, en la gestión de Eduardo Duhalde, "no había funcionado".

Durante un acto en el municipio de Ezeiza, Macri anunció un plan de viviendas y aseveró: "Este es el camino de hacer crecer el país, no el camino que ha emprendido nuevamente la política equivocada en el Senado de la Nacion y me sorprende. Hasta al senador Pichetto le escuche decir" que en la epoca de Duhalde "no había funcionado".

"Impulsa a votar una ley que destruye el trabajo de los argentinos", sentenció Macri.

La Cámara alta dio ayer media sanción a un proyecto impulsado por el kirchnerismo, que fue apoyado por el peronismo disidente y la centroizquierda, en el que se declara la "emergencia ocupacional" y prohíbe los despidos por 180 días. Además le da la posibilidad al empleado que sea despedido en ese lapso de pedir la reincoporación o de cobrar una doble indemnización.

Ahora el proyecto deberá ser tratado en Diputados y, si se aprueba sin modificaciones, se convertirá en ley.

FUENTE: Agencias Buenos Aires