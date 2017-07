Macri inauguró obra en La Matanza rodeado por un gran operativo de seguridad

Como sucede en cada una de sus visitas al conurbano, el presidente Mauricio Macri mantuvo bajo estricto silencio su arribo a La Matanza, donde ayer al mediodía inauguró el Centro de Transbordo, en un acto en el que participaron, además, la gobernadora María Eugenia Vidal, y la intendenta local, la kirchnerista Verónica Magario.

La visita de Macri hacia un territorio adverso desde lo político como La Matanza, se oficializó por la mañana, para evitar escraches. Pero no se pudo cumplir con ese cometido, ya que al Presidente lo esperaron con decenas de pancartas y afiches cuestionando su gestión. Acompañado por un fuerte operativo de seguridad, que incluyó alrededor de 1000 efectivos de seguridad, el Presidente sostuvo que "el cambio todavía no llegó a todos los argentinos", pero aseguró que con Vidal todos los días se levantan "pensando en qué se puede hacer para acelerar ese cambio".

Según averiguó El Cronista, en la mayoría de los operativos de seguridad que involucran traslados de Macri por la provincia de Buenos Aires no sólo hubo agentes policiales, sino también "francotiradores, espías infiltrados por AFI y personal de servicios israelíes". En el Gobierno no quieren pasar sobresaltos de otros momentos, cuando Macri, o Vidal, fueron escrachados en diferentes eventos.

Al acto, al que Magario dijo haber sido invitada "por Whatsapp", también asistieron los precandidatos de Cambiemos Esteban Bullrich, Héctor "Toty" Flores y Graciela Ocaña, principales referentes para senadores y diputados nacionales.

"Como ingeniero siempre me apasionaron las obras, porque las obras son las que transforman la realidad para bien, pero desde que estoy en política me emocionan. Me emociona pensar en los miles de matanceros que ya nunca más van a tener que cruzar el barro, durante la lluvia, buscando un refugio, o en la oscuridad, sin saber lo que va a pasar", ponderó el jefe de Estado, sobre los beneficios de la obra.

El Presidente advirtió que "los cambios llevan su tiempo, pero ya hay cosas que hemos logrado y eso nos tiene que renovar la esperanza: pensemos que, cada tres minutos, una familia, o un joven recibe un crédito hipotecario a 30 años para acceder a su vivienda propia, como el del Banco Nación". Macri concluyó que "son miles y miles de argentinos que van tomando contacto con el cambio, que significó la expresa decisión de los bonaerenses, de decir "basta de resignación, basta de creer que no se puede, sólo queremos vivir mejor".

Por su parte, Magario, aprovechó el acto para reclamarle por una deuda que la Nación y la Provincia mantienen con el distrito "desde hace más de 18 meses" por un monto total de $ 2000 millones. Magario, que además de ser la jefa comunal es precandidata a concejal por el frente Unidad Ciudadana, comentó: "Tuve la oportunidad de charlar con el Presidente y le pedí que la deuda económica que tienen con La Matanza desde hace más de 18 meses lo trate él personalmente. El monto alcanza a $ 1.300 millones de pesos que invirtió el municipio y lo mismo pasa con $ 700 millones que nos adeuda la provincia".