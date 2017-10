Macri habló de "semana compleja" y en el Gobierno esperan que defina el juez

"Vamos a esperar a que la Justicia confirme la identidad del cuerpo. No sabemos cuándo va a suceder. Luego, la primera comunicación estaría en manos de Marcos Peña y Germán Garavano". La frase se repitió varias veces desde Casa Rosada en las últimas 36 horas, desde que un cuerpo fue hallado en el río Chubut. Conocer si se trata de Santiago Maldonado, o no, es el principal desafío del Gobierno, en busca de certidumbre. Pero no se anticiparán a lo que dictamine el juez Gustavo Lleral.

"Argentina está transitando una semana con situaciones especiales y particularmente complejas", dijo el presidente Mauricio Macri, en lo que pareció una alusión directa al hallazgo, durante un discurso que brindó en Montevideo, donde participó de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las Enfermedades no Transmisibles. Tras cancelar los actos de cierres de campaña en La Plata y Córdoba, Macri encabezó por la mañana una reunión de coordinación de Gobierno en la Quinta de Olivos, en la que también estuvieron el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; entre otros funcionarios.

Desde Balcarce 50 evitaron hacer un análisis electoral de lo que podría ser una confirmación acerca de si se trata de Maldonado. "Nunca se analizó, porque no era el foco. Se trabajó siempre para que apareciera", deslizaron fuentes ejecutivas consultadas por El Cronista. La intención oficial siempre fue evitar que hubiera un desaparecido. No obstante, causó conmoción el hecho de que el cuerpo apareciera sólo cinco días antes de las elecciones. En caso de que sea el de Maldonado el cuerpo que se halló, significaría que la Justicia, tras 79 días, logró completar ese tramo de la investigación, esgrimen en el Gobierno nacional.

En relación al operativo ordenado por Lleral, que derivó en el hallazgo del cadáver, fuentes con acceso al expediente confiaron que el magistrado venía solicitando el envío de recursos a Nación, que lo había demorado en las últimas semanas. Los recursos, justamente, son los buzos de Prefectura y el equipo de ocho perros especializados que fueron clave para encontrar al cuerpo en el río Chubut.

A diferencia de la familia, que a través de su abogada planteó anoche que la zona fue rastrillada tres veces antes de la del martes, fuentes oficiales comentaron a este diario que no se había tenido acceso a todo ese sector, a 300 metros de donde fue el enfrentamiento entre mapuches y gendarmes.

Se prevé que recién a partir de hoy pueda surgir alguna voz oficial respecto al caso. La hipótesis principal es que se expresen Peña o Garavano, que se muestran al frente de la mayoría de este tipo de hechos. El ministro de Justicia tomó un rol preponderante desde que, por decisión de Macri, se buscó preservar a Patricia Bullrich del contacto con los medios por este caso. En aquel momento, hace ya más de un mes, se decidió que la discusión deje el terreno político y se plantee en un ámbito jurídico.

Macri, que hoy como única actividad oficial tendrá una reunión de seguimiento con autoridades del Ministerio de Hacienda encabezadas por Nicolás Dujovne, sólo se refirió en dos oportunidades al caso Maldonado, desde que el joven desapareció en Esquel, el 1º de agosto pasado. "Estamos trabajando y colaborando con la Justicia", se limitó a decir el Presidente.