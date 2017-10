Macri habló con la madre de Santiago Maldonado y la familia tuvo una fuerte reacción contra el Gobierno

Luego de que la familia confirmara que el cuerpo hallado esta semana en el río Chubut es efectivamente el de Santiago Maldonado, quien estaba desaparecido desde la represión de Gendarmería a un corte de ruta el 1 de agosto, el presidente Mauricio Macri habló por teléfono con Stella, la madre del joven artesano, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, intercambió mensajes con Sergio, hermano de Santiago. Luego de que el ministro difundiera esa información, la familia de Santiago reaccionó duramente contra el Gobierno.

“No lo atendí porque estoy muy triste y dolido. Solamente le contesté un mensaje”, dijo Sergio Maldonado –hermano de Santiago- en declaraciones a TN minutos después de que Garavano hablara con el mismo medio. Sobre el llamado de Macri a su madre, comentó con dureza: “Me parece un hipócrita, muy bajo de su parte, llamar a mi vieja desde un número privado, diciéndole que se solidariza”. “Son muy perversos, muy bajos, hay un límite para todo”, cuestionó.

Antes de la dura reacción, Garavano había dicho también a TN: “Me comuniqué con Sergio. Y el Presidente pudo tener una buena charla con la madre de Santiago. Les transmitimos nuestras condolencias".

Horas antes, el mismo Sergio había confirmado que el cuerpo hallado esta semana en el río Chubut era el de su hermano, que estaba desaparecido desde el 1 de agosto, tras la represión de Gendarmería a un corte de ruta.

“Yo tendría que estar llorando a mi hermano y tengo que estar atento a estas cosas porque no paran de tirar basura”, dijo Sergio Maldonado en su diálogo con TN. Garavano “es un mentiroso, porque no habló conmigo” y Macri, “cuando nunca se preocupó por nosotros, la llama a mi vieja dos días antes de las elecciones”, siguió. “Hay un límite y no tendrían que ser tan hipócritas”, cuestionó.

Que se sepa la verdad

Garavano, por su parte, había reconocido ante una pregunta que en la familia del joven “están enojados” con el Gobierno “y es razonable que lo estén en una situación así”. “Es un momento muy doloroso para la familia y creo que el dolor supera cualquier enojo”, añadió.

El ministro pidió además “prudencia” apara esperar los avances de la causa. “Hay que ser muy prudentes. Todavía hay una autopsia en marcha. Hay un juez nuevo que le dio mucho impulso a la investigación”, apuntó.

A ese respecto, dijo que “hay que ver si hubo intervención de terceras personas” y que “la Justicia tiene mucho por delante”. E insistió en que el Gobierno está comprometido con que se sepa la verdad. “Sea quien sea el responsable, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Si hay un responsable de esta muerte, tiene que pagar las consecuencias. Esa es la línea del Gobierno: que se sepa la verdad”.

Portavoz

Antes de que Garavano hablara con TN, en el Gobierno habían analizado incluso que el primer mensaje oficial tras la confirmación -por parte de la familia, ya que faltan los estudios de ADN- de que el cuerpo hallado es el de Santiago fuera del propio Macri. En Olivos, según informaron fuentes del Ejecutivo a Cronista.com, estaba todo preparado para grabar al Presidente, que llegó a la residencia alrededor de las 19. También se analizaba que diera un mensaje por las redes sociales. O que, como ocurrió, el portavoz fuera el ministro de Justicia.

Otra fuente del Ejecutivo aseguró a este medio que, hasta el momento en el que la familia confirmó que el cuerpo es el de Santiago, la Rosada no tenía previsto dar ningún mensaje hasta por lo menos el lunes 23, después de las elecciones del domingo.

"Es Santiago"

Más temprano, Sergio Maldonado había confirmado: “Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes, así que estamos convencidos de que es Santiago”. Lo dijo al salir de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense, del barrio porteño de Balvanera.

Alrededor de veinte peritos comenzaron a realizar la autopsia del cuerpo hallado el martes en el río Chubut. Maldonado estaba desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de Gendarmería a una manifestación mapuche. Tras la confirmación de que se trata de él -aunque aún restan los análisis de ADN- resta determinar las causas de la muerte. Las pericias -advirtieron desde la Justicia y los mismos peritos- pueden demandar varias jornadas.

En la necropsia participan unos 15 legistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), además de peritos de parte de cada una de las querellas y dos veedores ofrecidos por la familia Maldonado y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).