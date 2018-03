Macri habló a los 100 días: “Presentaremos el nuevo índice de inflación entre abril y mayo”

Fue un hecho histórico porque nunca un presidente había concedido un reportaje a varios periodistas por la televisión estatal. Ayer, al caer la tarde, Mauricio Macri respondió durante una hora las preguntas de seis periodistas, moderados por el gerente periodístico de Canal 7, el respetado colega Néstor Sclauzero. La entrevista se grabó a las 11 de la manana en la terraza del Centro Cultural Kirchner y participaron Jorge Fernández Díaz (La Nación y Radio Mitre); Valeria Cavallo (Directora de Infobae); Fabiana Del Prá (Canal 12 de Córdoba); Omar Nóblega (Canal 10 de Tucumán); Ricardo Carpena (vicedirector de la agencia oficial Télam) y Fernando Gonzalez (director de El Cronista). Los temas fueron variados, económicos y políticos, pero la preocupación por la inflación ocupó gran parte del arranque de la entrevista y la mayor cantidad de tiempo entre las cuestiones bajo análisis.

–Según una última encuesta, la inflación aparece como la principal preocupación de los argentinos. Pero cuando se pregunta quiénes son los culpables, un 42% culpa a los empresarios porque ponen precios desmedidos. Por qué no hay sanciones a esos empresarios y le ponen una dinámica más fuerte a la inflación que viene por la cuestión heredada?

–Porque el Estado no tiene sistema de información para chequear esos temas y además vos después deberías sobrevivir a una situación judicial. En el gobierno pasado se habló todo el tiempo, porque para ocultar su responsabilidad de haber pasado de los superavit gemelos de los que Néstor Kirchner se mandó la parte, al creciente déficit fiscal hasta llegar al nivel más alto, siempre le echaron la culpa a los empresarios. Dónde estuvieron las sanciones? No tenían información, no tenían interés porque sabían que al final del camino un juez, como hizo con las consultoras que midieron la inflación, los iba a defender.

–Si el Estado no tiene armas, cómo combate?

–Hoy no tiene. Por eso es importante empezar diciendo la verdad. Que cuando Argentina, el Estado, baje su déficit fiscal y lo lleve al equilibrio va a pasar lo mismo que en Uruguay, Chile, donde no hay inflación. La inflación es preocupante, es un monstruo que crece y complica a los que menos tienen. Es culpa de un Gobierno que administró mal, donde hubo pícaros que se abusaron de la situación. Es un proceso largo cuyos resultados se verán en el segundo semestre. Necesitamos herramientas para poder castigar a los que aumentan los precios.

-Una herramienta para poder castigar a los resposables y al mismo tiempo dar trasparencia a la sociedad ¿sería publicar cuánto antes un índice nacional de precios?

-Sin dudas. Estoy 100% de acuerdo. Hubo una tensión entre (Jorge) Todesca -titular de Indec- y (Graciela) Bevacqua -exdirectora técnica del Indec- porque ella decía que necesitaba más de un año para dar información fidedigna; y conociendo a los argentinos yo dije que estar un a oscuras, sin información, era imposible. Estamos con buena fe, queremos decir la verdad, no queremos ocultarla. Es por eso que se sabrá perdonar si el índice de entrada no es el perfecto, pero lo presentaremos entre abril y mayo; es lo que sobrevivió a esta crisis entre Todesca y Bevacqua. Yo lamenté la salida de ella porque quiero sumar a los mejores pero creí interpretar que la prioridad era tener una medición.

-Usted anunció un cambio en Ganancias que, a la luz de su promesa electoral, no dejó a muchos conformes. ¿Por qué cedió la iniciativa de modificar las escalas al Congreso y la oposición?

- Hay que debatirlo, pero las escalas van por ley. A todos nos gustaría ir más rápido. Pero en breve, miles de argentinos notarán entre un 9 y 22% de mejora en los salarios y no acepto lo que ha hecho Cristina Fernández usando la mentira de la inflación para cobrarle el Impuesto a la gente que no había mejorado su poder adquisitivo para pagarlo. Eso es mentir deliberadamente.

- ¿En cuánto tiempo piensa que creará empleos?

- Ya estamos generando más empleo a la vez que se pierden otros por esta recesión en Brasil. La clave del crecimiento pasa por la confianza, porque genera inversión: no hay otro camino. El que quiera abrir una fábrica tiene que saber que se le van a respetar sus derechos, que hay una ley. Hay que sostener la palabra. Un ejemplo es el trigo: exportamos 80 millones anuales de galletitas cuando en Italia se exportan millones de galletitas y de pastas sin tener el trigo que nosotros tenemos ¿Por qué no tener esas fábricas también acá?

- ¿Por qué echó a gente de la administración pública y puso a los suyos?

- El diagnóstico del desempleo es que el gobierno anterior ocultó la desocupación creando 1,5 millones de empleos. La mayoría no son ñoquis, si no que van a su trabajo y pasan ocho horas mirando el reloj porque no tienen nada que hacer. Es denigrante y ofensivo. Lo que hicimos fue tan solo corregir, sobre un universo de 20.000 empleados públicos que entraron en los últimos 10 minutos, sin concurso, sin legitimidad, para acomodar de último momento un poco de militancia política.

- Vino el presidente de Francia, ahora Obama. ¿Cuánto habrá inversiones?

- Las inversiones están en proceso. Por ejemplo, la empresa Dow ya anunció que hará inversiones en Bahía Blanca y la primera licitación por energías renovables será a fines de abril. Pero las inversiones vamos a verlas con mayor frenesí al final de este año o el próximo. Mientras tanto, el Estado tienen que seguir cuidado a los necesitados.