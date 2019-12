Macri: "No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en nuestro mandato"

El presidente Mauricio Macri ofreció un mensaje transmitido por cadena nacional en el que brindó un informe sobre el estado de la Nación a días de traspasarle el mando a Alberto Fernández. Basó su discurso en seis ejes de gestión, que repasó durante 40 minutos.

"Estoy convencido que en muchos aspectos importantes estamos mejor que hace cuatro años", inició el mandatario su mensaje.

Desde su despacho en Casa Rosada, reconoció que "los resultados de nuestras reformas económicas no llegaron a tiempo. Lamento no habernos podido recuperar de la crisis que comenzó hace un año y medio".

En el plano económico afirmó: "No me voy satisfecho con cuanto creció la economía en nuestro mandato". Tras mencionar el superávit comercial y la baja del déficit, reflexionó: "Pueden pensar '¿qué importa esto si salario no mejora?".

Acerca de la deuda, admitió que es alta pero "no a niveles preocupantes para un país como el nuestro". E indicó: "El problema de la deuda es que no tenemos crédito para refinanciarla".

Comparó la situación actual con la de 2015: "Queda la sensación de que en 2015 Argentina no tenía deuda. No es cierto. Debía u$s 240.000 millones". Reconoció que "ahora es más, es cierto: u$S 310.000 millones. Hay una causa: tuvimos que pedir plata prestada. Pero dos de tres pesos tomados fueron para pagar deuda de gobiernos anteriores".Tras afirmar que haber sido presidente fue "un honor", evaluó que el Estado "hoy funciona mucho mejor que en 2015".

"Fuimos el gobierno más federal en mucho tiempo. Entregamos fondos y obras a todas las provincias aunque los gobernadores fueran de otro partido", indicó y agregó que "dejamos un estado en el que las provincias ya no están sometidas a la chequera del gobierno nacional".

El jefe de Estado firmó días atrás un decreto en el cual establece que todo mandatario a punto de dejar el cargo debe informar sobre el estado de situación en el que queda el país. El documento también establece que debe transmitirse por cadena nacional y se debe realizar cuatro días antes del fin del mandato.