Macri firma convenio de Vaca Muerta y logra la primera flexibilización laboral

Cuando recién comienza la discusión por el blanqueo laboral y la vuelta del sistema de pasantías, que algunos prefieren llamar "flexibilización", el Gobierno anunciará hoy su mayor logro en la materia: la firma del convenio de trabajo para los empleados de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta.



El acuerdo lo suscribirán a las 9.30 en Casa de Gobierno el presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo.



La adenda al convenio de trabajo es descripta por fuentes del sector como "necesaria", ya que la explotación de los recursos no convencionales acarrean más costos que los tradicionales. Esta adición se trabajó durante el último semestre del año pasado y era solicitada por las empresas para no despedir personal, luego de que los precios del petróleo pasaran de u$s 120 por barril en junio de 2014 a rozar los u$s 25 a principios de 2016.



Un operador de las empresas se lamentó: "A Estados Unidos le llevó diez años desarrollar el shale y a nosotros la caída en los precios nos agarró en la curva de aprendizaje".



Con este entendimiento, los petroleros cederán beneficios para conservar el empleo, tal como había pedido tiempo atrás el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.



La misma fuente citada anteriormente aseguró: "El convenio es un buen avance y crea un marco para, por un lado, atraer inversiones, y por el otro, evitar mientras tanto que se pierdan empleos, como está sucediendo en todo el mundo. Buscamos sostener los puestos de trabajo. Si no discutíamos este acuerdo la actividad era inviable, ya que las inversiones son a largo plazo y se recuperan a partir de los siete años. No existen las soluciones mágicas, pero esto dará una señal hacia afuera para que vengan los dólares".



Como ya se adelantó, el nuevo convenio eliminará las horas taxi, pondrá en manos de las empresas la decisión de frenar la actividad ante vientos fuertes, regulará los turnos e intentará reducir los tiempos muertos para mejorar la productividad, un concepto que el Gobierno quiere empezar a discutir.



La formación de Vaca Muerta es compartida por las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, tiene alrededor de 30 mil kilómetros cuadrados y emplea directamente a unas 20 mil personas. Las provincias se verán beneficiadas con una menor conflictividad y la posibilidad de una mayor producción, que extienda las regalías petroleras y oxigene las finanzas.



Vaca Muerta es operada, principalmente, por YPF (con Chevron), Total, Pan American Energy y Wintershall, que son las empresas con mayor participación. También invierten Shell, Pluspetrol, ExxonMobil y Pampa Energía, por lo que se espera una fuerte suba en las acciones de todas estas compañías durante la semana, de no mediar un descenso fuerte en los precios internacionales.