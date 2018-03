Macri esquivó la economía y pidió ante el Congreso dar el debate sobre aborto

Haciéndose eco de las demandas del movimiento de mujeres, ratificando la disposición de su gobierno a debatir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y sin meterse con los números finos de una economía estancada que no le permite dar buenas noticias, Mauricio Macri abrió ayer las sesiones ordinarias en el Congreso. Reflotó en ese marco los puntos menos conflictivos de la reforma laboral, con el remozado nombre de Ley de Inclusión Laboral, y anunció que su gestión buscará una nueva Ley de Telecomunicaciones.

En exactos 40 minutos, el Presidente esquivó definiciones precisas sobre pobreza, caída del consumo, jubilados o el conflicto docente. Apenas pidió "no acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias". Tampoco hubo autocrítica respecto de las dificultades que viene encontrando el equipo económico para domar la inflación que, aseguró Macri, "está bajando".

Habló además del "crecimiento invisible" del país, frase a la que apuntó luego la oposición para insistir en que las señales de recuperación económica de las que habla el Gobierno no son tales. "Hace un año, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiera crecer 20 años en forma consecutiva, Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió", sostuvo.

"Lo peor ya pasó. Ahora vienen los años en los que vamos a crecer", prometió el Presidente apenas comenzado su discurso. Tenemos metas para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos, agregó.

Ante un recinto que lo recibió con cerca de cuarenta pañuelos verdes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Macri no le esquivó al tema más caliente del momento y aseguró que su gobierno ve "con agrado" que el Congreso incluya la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en su agenda 2018. Luciendo el pañuelo en sus cuellos o en sus bancas lo escuchaban Victoria Donda, Mayra Mendoza y otras opositoras impulsoras del proyecto, pero también los cambiemitas radicales Fabio Quetglas y Josefina Mendoza.

"Hace 35 años que se viene postergando un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas", definió.

Anticipó en ese marco una iniciativa de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación para que "en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en Educación Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos". Tanto en ese punto como en la discusión por la despenalización del aborto, su gobierno espera resistencias fuertes no sólo de la Iglesia Católica sino también de las provincias. "Hay gobernadores que nos devuelven los métodos anticonceptivos que enviamos", se lamentaba ayer un funcionario mientras salía del Congreso tras escuchar al Presidente. La Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, se aplica de manera muy restrictiva y desigual en todo el país. Su implementación requiere de la articulación entre el gobierno nacional, los provinciales y municipales y las instituciones educativas.

Macri recogió también otros puntos de la agenda de igualdad que propone el feminismo: la equidad salarial y las políticas públicas que favorezcan un reparto más homogéneo de las tareas domésticas. "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el Indec, estas diferencias llegan hasta el 30%. Y esto no puede seguir así", exclamó. Y siguió: "En un mundo de iguales, tampoco hay razón para que los padres compartamos tan sólo dos días en el momento del nacimiento de nuestros hijos. Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad".

Lo escucharon en el recinto junto a los diputados y senadores el ex presidente Eduardo Duhalde, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, todos los ministros (excepto Jorge Triaca, que está de viaje), representantes diplomáticos de 71 países y los nuevos jefes del Ejército y la Armada.