Macri enfría la relación con Carrió, que lo desafió y luego se arrepintió

El presidente Mauricio Macri pareció haber quedado enojado, tras las críticas de su aliada Elisa Carrió. Esta frialdad quedó en evidencia durante el lanzamiento del programa "Argentina Exporta", que el jefe de Estado cedió a "Lilita" a modo de recomponer la relación, luego de que la diputada marcara diferencias con el Ejecutivo y, además, pidiera la salida del ministro de Justicia Germán Garavano. Carrió, en el evento que compartió con Macri, había apuntado con dureza contra Garavano, aunque por la tarde dio marcha atrás y, vía Twitter, planteó su denuncia contra el ministro como "una broma".

El jefe de Estado cedió la apertura del programa que otorga beneficios a las Pymes a su aliada Carrió, quien la última semana confesó que había "perdido confianza" en el mandatario y que había pedido el paso al costado del ministro de Justicia. El escenario estuvo preparado para ella: sólo un sillón blanco sobre el escenario, donde "Lilita" dejó su cartera." La diputada caminó y se mostró locuaz, lo que generó risas y aplausos. En medio de su discurso, ahondó la interna: "Me amigaré con el Presidente cuando me lo saque a Garavano". Fue el primer dardo.

En primera fila del Centro Cultural Kirchner la seguían su equipo de la Coalición Cívica: Juan Manuel López, Maricel Etchecoin y Maximiliano Ferraro. Allí estaba su amigo radical, Mario Negri. "Gracias a Dios derogaron ese horror... Gracias Negri", azuzó en alusión a la presión radical para que Macri diera marcha atrás con la resolución del gas. El último dardo mostró que Carrió sigue desconfiando del Presidente. "Tenemos que seguir el camino de la ley. No debe haber impunidad para nadie. Ni hermano, primo, presidente ni ex presidente", sostuvo, en alusión a Ángelo Calcaterra, de Iecsa, involucrado en "la causa de los cuadernos". El Presidente aún no había llegado al CCK.

Cuando Carrió bajó del escenario, llegó la comitiva presidencial, con el secretario general Fernando de Andreis, a la cabeza, quien ni saludó a "Lilita". Macri llegó 20 minutos más tarde y fue directo a la primera fila. Allí saludó al secretario de Agricultura, Luis Etchevehere, al radical Negri, siguió con un beso a Carrió y continuó su paso. ¿Hubo algún comentario entre los dos? "No, fue un besito nomás... Seco", describió "Lilita" después (ver entrevista).

Macri evidenció más distancia durante su discurso. Allí planteó que Cambiemos está cerca de las Pymes, "tal como mostró la doctora Carrió que viajó por el país para reunirse con empresarios y hoy nos acompaña". Esa fue la única alusión que el Presidente hizo sobre Carrió. Por lo general, Macri alude a la diputada como "Lilita", tal como hizo cuando la saludó hace un mes por el fallecimiento del hijo de Carrió o en junio cuando anunciaron el plan de exportación para Pymes.

Por la tarde, Carrió sorprendió con una publicación en su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro (Germán) Garavano al Presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma, no condiciono ni disputo autoridad".

De esa manera, abrupta y sorpresiva, pareció haber dejado atrás el nuevo cortocircuto entre la líder de la CC y el resto de Cambiemos. Aunque luego continuó su pensamiento: "Pido disculpas por las formas pero ratifico lo dicho porque es verdad". Días atrás, había adelantado que estaba elaborando un pedido de juicio político para el funcionario.