Macri dijo que siente bronca

El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que siente "bronca, hartazgo e impotencia" tras ver las imágenes que muestran al empresario Martín Báez contando millones de dólares y euros en la financiera SGI y advirtió que en su Gobierno "no hay pacto de impunidad" con su antecesora, Cristina Kirchner.

"Siento lo mismo que la mayoría de los argentinos: bronca, hartazgo, impotencia al ver semejante impunidad", sostuvo el mandatario en una entrevista con la agencia estadounidense The Associated Press.