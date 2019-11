Macri dice que "hay gato para rato" y aspira a ser líder de la oposición

A 35 días de entregar el poder, Mauricio Macri encabezó un "gabinete ampliado" en el que se instó a Juntos por el Cambio a "cuidar el Congreso", para centrar ahí la oposición con sus 119 diputados. Además, el propio Presidente aseguró que seguirá como referente político, pero en el acto de "despedida" en el Centro Cultural Kirchner se planteó una "conducción horizontal", tal como viene reclamando el radical Alfredo Cornejo.

"Hay gato para rato", planteó Macri, en el cierre del gabinete ampliado. De esta manera, el mandatario confirmaba que piensa ocupar un rol de líder opositor. "Desde 2003 me vienen preguntando si me voy a retirar de la política. Les quiero decir que estoy acá y no me voy a ir a ningún lugar", añadió el jefe de Estado.

"Se pudo cambiar la cultura del poder, porque hemos gobernado sin abusos", planteó Macri, en línea con sus discursos de campaña. "El desafío es ser oposición constructiva sin poner palos en la rueda al que gobierna. Nos olvidamos los que nos pusieron a nosotros", aseveró el mandatario.

Así fue el último gabinete ampliado del Gobierno, que tuvo varios condimentos. Entre ellos, el mensaje de unidad que plasmaron los otros referentes del PRO, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora María Eugenia Vidal. Estos mensajes fueron importantes ya que desde que Juntos por el Cambio perdió el 28 de octubre hubo varias críticas hacia la mandataria bonaerense. Sin embargo, este lunes parecieron cerrar ciertas tensiones, tal como cuando dieron un aplauso al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Ahora bien, el ex candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, inclinó más la cancha hacia Macri. "Hay figuras superlativas en este espacio. Horacio (Larreta), María Eugenia (Vidal) son figuras relevantes. Pero también quiero decirles que hay un liderazgo que se ha ganado con la gente en la calle", razonó el senador peronista, quien aseguró que ese liderazgo corresponde a Macri. En ese momento, se ganó un fuerte aplauso en el auditorio de CCK.

Pichetto pidió trabajar desde "el llano" en "unidad" sin perder ningún dirigente en el Congreso. Ese es el principal temor de Juntos por el Cambio, ya que desde allí piensan ejercer su rol de oposición. Pero también en el CCK reclamaron una mesa de unidad con los radicales, en busca de mejorar la distribución de poder dentro de la coalición.

El momento más llamativo fue cuando Pichetto cuestionó a la Iglesia. Pichetto, cultor de la incorrección política, cuestionó el reclamo del Frente de Todos de la "Emergencia Alimentaria", antes de las elecciones. "En la última etapa, con algunos sectores de la Iglesia inventaron el hambre", apuntó y se ganó aplausos y carcajadas. Hubo también algunos murmullos incómodos. "Reconocemos que hay problemas. Pero hemos mantenido la paz social en la Argentina", concluyó.

El último gabinete ampliado mostró a funcionarios saludándose, como una "despedida". "Muchos están aliviados", comentó un hombre fuerte de este gobierno. Entre esas caras se vio al amigo y asesor de Macri, José Torello, el asesor legal, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón", al ex ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, Humberto Schiavoni, líder del PRO, la diputada Carmen Polledo, entre otros. Muchos como Peña o Fernando de Andreis, se fueron rápido porque viajaban a la Antártida.

Entre los funcionarios, ninguno desechó la posibilidad de que el Gobierno habilite un despacho a referentes del Frente de Todos, antes del 10 de diciembre. Para que vayan trabajando en la transición. De hecho, en los próximos días, el funcionario de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, va a publicar un decreto. Allí expone una especie de GPS del Estado, principalmente, de las empresas con participación pública, con sus referentes. El funcionario estuvo trabajando en redactar políticas de gobernanza corporativa para que estos actores rindan cuentas, en línea con los lineamientos de la OCDE.