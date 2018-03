Macri dijo que espera que la inflación cierre este año "por debajo del 20%”

El presidente Mauricio Macri se mostró confiado en terminar el año con una inflación inferior al 20 por ciento.

Durante una conferencia de prensa brindada para aportar luz a las polémicas surgidas por el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado y el cambio en la fórmula para calcular los aumentos en las jubilaciones, el presidente también respondió acerca de la inflación prevista para este año.

"Esperamos cerrar 2017 por debajo del 20%", respondió al ser consultado sobre la inflación. Oficialmente, la meta trazada por el Banco Central es de entre el 12% y el 17%.

"Todos tenemos que tener en cuenta las metas puestas por el Banco Central para proyectar el año y poder trabajar la confianza entre trabajadores y empresarios", sostuvo. En ese sentido, intimó a los empresarios a "tener la mayor sensibilidad posible".

El jefe de Estado ofreció esta tarde una conferencia en el Salón Blanco de Casa Rosada acompañada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y gran parte de su gabinete económico.

En ese marco, anunció que el Gobierno volverá a "foja cero" en el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo "porque no hay ningún hecho consolidado" en el entendimiento, en tanto que confirmó el adelanto de Cronista.com respecto a dar marcha atrás con el cambio en el cálculo para determinar los aumentos de las jubilaciones.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Macri dijo "reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre", tras lo cual anunció que "lo he instruído" al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a "que volvamos a foja cero porque no hay ningún hecho consolidado".

Por otra parte, indicó que "la resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer se anuló y se liquidará como siempre".

El jefe del Estado dijo que se está aplicando mal la fórmula "pero todo eso está en discusión y es un tecnicismo matemático".

Además, confirmó que habló con su socia Elisa Carrió y que ella "está tranquila", luego del cortocircuito por el cambio en el cálculo del aumento de las jubilaciones, que desató fuerte polémica en el Congreso anoche.

"Hablé con la doctora Carrió anoche y se fue de viaje de vuelta, nos reuniremos la semana que viene", señaló Macri.

Tras las críticas de la líder de la Coalición Cívica a la medida del Gobierno, que luego quedó sin efecto, el Presidente señaló: "Está tranquila y hay que percibir que comenzó el año electoral y hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no hay que salirnos del eje".