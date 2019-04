Macri cuestionó el paro y dijo: "Volver al pasado sería autodestruirnos"

"Volver al pasado sería autodestruirnos", dijo el presidente Mauricio Macri esta mañana, durante la inauguración de las obras de rehabilitación y modernización de una planta potabilizadora en Punta Lara, en el partido de Ensenada. El jefe de Estado se mostró junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, le envió un mensaje a los mercados y volvió a ratificar el rumbo del Gobierno.

"En un momento difícil del país otros deciden parar. Nosotros, no. Estamos acá trabajando, para construir ese futuro mejor para todos", así arrancó su discurso el Presidente, en alusión a la medida de fuerza convocada para hoy por el sindicalista Hugo Moyano y las tres CTA, en contra de las políticas del Gobierno.





Más adelante, y sin nombrarlo, el Presidente hizo alusión al gobierno anterior cuando enumeró: "Sería muy fácil agarrar y dar un giro hacia atrás y tomar los recursos que tenemos -que no son muchos- y gastarlos todos hoy, y comprometer a las futuras generaciones, pero no lo vamos a hacer; o sería muy fácil estar hoy en cadena nacional y obligarlos a escucharme hablar todos los días lo que tengo para decirles, y tampoco lo vamos a hacer. Sería mucho más fácil también manejarnos con los periodistas amigos, y poner mucha propaganda de lo que hicimos y de lo que no hicimos, para convencerlos".

"Eso sí sería volver atrás y los argentinos hemos decidido no volver atrás", se explayó, para luego considerar: "Volver al pasado sería autodestruirnos; sería perder dos o tres generaciones más antes de tener una oportunidad como la que el mundo nos está dando hoy"."

En alusión a los altibajos que hubo en torno al dólar y riesgo país en los últimos días, el jefe de Estado aprovechó para señalar que si el mundo o los mercados están dudando sobre si el país volverá atrás, aseguró que "se equivocan".

Sin soluciones mágicas

En otro tramo de su discurso, Macri aseguró que obras como las que estaba inaugurando, se llevan adelante porque desde su administración "piensan en los argentinos", y no en lo que "políticamente les conviene". Para luego aclarar que las obras "empiezan y terminan en fecha, y cuestan lo mínimo necesario".

"Es cuestión de hacer lo que la gente necesita, y eso es lo que hicimos", subrayó Macri desde Punta Lara, para luego explicar que "esas son las bases de las cuales yo les vengo hablando hace años que tenemos que construir, porque sobre esas bases se desarrollan ese país que soñamos y merecemos, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas".