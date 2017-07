Macri criticó a los que no voten la salida del ex ministro

El presidente Mauricio Macri se metió en el debate por Julio De Vido y planteó: "Estamos muy preparados (para la expulsión). Estamos convencidos de que va a ser muy útil para la Argentina ver si somos una mayoría los que estamos en contra de la impunidad y queremos un cambio en serio, o si también hay gente que va a intentar seguir creando impunidad, para que las mafias sigan dominando nuestras vidas, como es el caso del narcotráfico y de la industria de los juicios laborales".

En declaraciones al canal 4 de Jujuy, el jefe de Estado resaltó que el ex ministro de Planificación Federal fue "lo contrario" a la "verdad" y la "transparencia" durante el gobierno anterior.

"Tenemos que trabajar en serio para que este cambio que hemos decidido, se consolide. Es un cambio que nos vincula con la verdad, con la transparencia, con poner el Estado al servicio de la gente y no de la política, que justamente De Vido fue el sinónimo de lo contrario, de haber puesto al Estado al servicio de la política y de unos pocos‘, subrayó el Presidente.

El Presidente desembarcará hoy en Tucumán para apuntalar a sus precandidatos diputados nacionales, encabezados por el radical José Cano, ex titular del Plan Belgra no, pero no planea reunirse con el gobernador Juan Manzur.