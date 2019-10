Macri, contra CFK: "El kirchnerismo se fue dejando el Banco Central vacío"

El presidente Mauricio Macri salió hoy al cruce de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ayer pidió “saber en que se fue la plata del endeudamiento”, al rechazar esa afirmación y sostener que “ellos son así, no van a cambiar”, y acusar al kirchernismo de irse “dejando el Banco Central vacío, en default y sin energía”.



“No lo puedo creer, honestamente ellos son así, no van a cambiar, ellos claramente quieren volver al Indec que no dice la verdad", dijo esta mañana Macri, en diálogo con radio Sudamericana, de Corrientes, donde hoy por la tarde encabeza otra marcha del "Sí, se puede".

Dos días antes del debate presidencial en la UBA, Macri volvió a endurecer su discurso y no se privó de alimentar la grieta.



"Hoy nadie discute que nosotros la información la ponemos sobre la mesa y nosotros hemos informado; (en cambio) ella insiste en decir que se endeuda a la Argentina, ella aumentó la deuda de la Argentina”, disparó.



En la víspera, en el acto por el Día de la Lealtad, en La Pampa, Cristina Kirchner expresó: “Creo que vamos atener que saber en qué se fue la plata del endeudamiento; por momentos parecen acciones de psicópatas: imputar a los demás cosas que han hecho ellos”.



Macri, en tanto, explicó que “hemos aumentado las reservas; cuando llegamos, el Banco Central no tenía reservas, el kichnerismo se fue dejando el Banco Central vacío, como dejó el país en default y sin energía, no teníamos reservas”.