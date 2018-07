Macri confirmó el rumbo, negó una crisis y admitió que enfrenta una tormenta

El presidente Mauricio Macri ratificó la dirección de su gestión y buscó generar expectativas a "futuro", luego de tener que reconocer que el Gobierno atraviesa una "tormenta" y que no habrá crecimiento económico en lo que resta del año. Desde la quinta de Olivos, el jefe de Estado intentó despejar dudas sobre la posibilidad de mantener las retenciones a la soja, pero sin dar una definición cerrada mientras se negocia el Presupuesto con la oposición.

No hubo anuncios. En cambio, siguió la tónica de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de reconocer errores de gestión. De ahí que ayer Macri mantuvo que "aún no pudimos domar la inflación", cuando esta era una promesa de campaña. El mandatario apenas sostuvo que bajaría 10 puntos el año que viene, tal como acordó con el FMI, a pesar de que la inflación de junio llegó a 3,7% y no se sabe hasta cuánto aumentará. En este escenario, Macri planteó que la suba de precios sigue siendo "prioridad", aun cuando el jefe de Estado se refirió ayer más a la baja del déficit fiscal a 1,3% en 2019, como acordó con el FMI.

En la primera fila lo escuchaba el séquito encargado de idear la comunicación presidencial. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el asesor Mario Quintana. Los primeros dos siguieron atentamente a Macri cuando tuvo que responder sobre los más de 357 despidos en Télam, un conflicto que generó una ruidosa protesta de Sipreba, ayer en la puerta de Olivos.

Por un lado, Macri asumió que su Gobierno sigue "atravesando" una tormenta, un término que repitió más de cinco veces. Esta vez no cometió el error de asumir que los problemas económicos se habían superado (en 2017 destacaba la baja de la inflación) y dejó abierta la posibilidad de que haya más "volatilidad" en los próximos meses.

Incluso, Macri reconoció que el crecimiento "va a disminuir los próximos meses para retomar el crecimiento el año que viene". En Casa Rosada ya empiezan a dejar de lado su argumento de que este año crecerían alrededor de un punto. Tal como planteó el FMI, el escenario de Argentina será de contracción económica ayudada por el drástico ajuste fiscal, con foco puesto en el gasto público. El Gobierno parece haber tomado nota de que el Fondo esta semana bajó las perspectivas de crecimiento a 0,4% para América Latina.

Por el otro, aseguró que esta "tormenta" no va a "terminar en una crisis similar a otras del pasado", en una elíptica referencia al default de 2001. "Hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo", también marcó y cerró con que sigue "creyendo en el futuro". Uno de los objetivos de la conferencia presidencial fue aumentar las expectativas.

De hecho, el futuro fue uno de los argumentos que usó cuando quiso despejar la idea de prorrogar la baja de las retenciones a la soja, una opción que el Gobierno discutió con el FMI durante la negociación del crédito por u$s 50.000 millones. "No creo que las retenciones sean un impuesto inteligente y generen futuro", respondió ante la pregunta sobre si la Casa Rosada evalúa mantener este impuesto. Cerca de Macri aseguran que no se tocará ese tributo al sector agropecuario. Pero el mismo Presidente relacionó ayer las retenciones con la discusión por el Presupuesto con gobernadores y senadores. Macri resaltó que ese tributo es "poco inteligente" (ver página 4) y luego declaró: "Prefiero el impuesto a las Ganancias".

El Gobierno propuso dilatar algunos puntos de la reforma tributaria, tales como la deducción de Cheques de Ganancias, como forma de maximizar los ingresos mientras busca bajar el déficit fiscal. Según comentan fuentes vinculadas a las negociaciones que encabeza el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores, la postergación de algunos puntos de la reforma tributaria está en carpeta en la discusión con los gobernadores.