Macri, cauto sobre Córdoba: “Son dos dirigentes que no se pusieron de acuerdo”

El presidente Mauricio Macri tocó hoy tierra radical con su visita a la provincia de Jujuy, gobernada por el ucerreista Gerardo Morales. Al ser consultado, durante una conferencia de prensa, sobre la crisis que vive Cambiemos en la provincia de Córdoba, donde la alianza gobernante no logró acordar una lista común, se mostró cauto y equidistante. “Son dos dirigentes que no se pusieron de acuerdo”, sintetizó con parquedad el Presidente, en referencia a Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos y pre candidato a gobernador provincial, y Ramón Mestre, actual intendente de la capital mediterránea y que aspira al mismo cargo. El primer mandatario admitió, sin embargo, que sucedió “algo que no queríamos que sucediera”.

El jefe del Estado, en una escueta respuesta ante la requisitoria periodística sobre el tema, se congratuló con que “por suerte eso ha sucedido sólo en Córdoba”, respecto de lo cual insistió con su tono prescindente, poniendo en un pie de igualdad a los dos dirigentes que protagonizan la crisis, de quienes dijo: “Tendremos dos candidatos que representan el espacio”.

Macri estuvo en Jujuy, donde en un acto en una escuela anunció una mejora en los resultados de la evaluación Aprender, que el Ministerio de Educación realiza a estudiantes de la educación secundaria en Lengua. Señaló que en 2016 “sólo 5 de cada 10” alumnos comprendían textos y que en la edición de 2018 “8 de cada 10 alumnos” alcanzaron esos niveles de conocimiento.

“En la última evaluación aprender de 2016 el 14,5 por ciento de los chicos no tenían lo mínimo de Lengua, no alcanzaban los requisitos mínimos y ahora ese numerito bajó a 7,1 por ciento”, dijo el primer mandatario.