Macri arengó a la tropa de Vidal en medio de la negociación con docentes

Tal como solía hacer en la Ciudad como jefe de Gobierno, Mauricio Macri salió ayer a motivar a la tropa de María Eugenia Vidal, al participar en La Plata de una reunión de Gabinete ampliado, junto a ministros, secretarios, subsecretarios y hasta algunos legisladores de la Provincia. Fue un respaldo del Presidente a la gobernadora bonaerense en medio de la dura negociación con los sindicatos provinciales, que pretenden un aumento de entre 30 y 40% y ya amenazan con no iniciar las clases. Y también, una suerte de arenga y bajada de línea, de esas a las que el PRO está acostumbrado, más cerca del management empresarial que de la política tradicional.

Macri habló ante ellos, para darle su apoyo, fortalecer el vínculo y alentarlos a continuar trabajando pese a las dificultades.

"Todos tenemos que trabajar para que la provincia esté cada día un poco mejor. Estamos en un momento duro pero no hay que bajar los brazos. Hay que superar las adversidades sin frustrarse por lo que no se puede resolver", dijo Macri según relató a El Cronista un integrante de la reunión.

El mandatario les pidió redoblar los esfuerzos, que se trabaje más que nunca y, especialmente, que se optimicen los recursos para el 2016.

También hubo palos para la gestión de Daniel Scioli. Macri remarcó que el gobierno anterior "dejó una deuda social y una situación de abandono muy grande". Y destacó que ahora "hay un sólo equipo, no uno en la Nación y otro en Provincia".

El Presidente recordó el encuentro que mantuvo el domingo por la noche con los Rolling Stones y aseguró que Mick Jagger le habló sobre "el buen clima que se vive en la Argentina y en el mundo respecto de la Argentina". "El mundo da por seguro que lo que viene en el país es buenísimo", les dijo según la fuente.

Si bien se repasaron los tres primeros meses de gestión y se definieron cuáles son los desafíos, no se hablaron de proyectos concretos. Tampoco Macri hizo alusión directa a la paritaria docente, ni se tomó allí ninguna decisión sobre el tema, pese a que todas las expectativas del gobierno de Vidal están concentradas en que la Nación les de una ayuda financiera para hacer una oferta mejor a los docentes bonaerenses, con quienes se reunirán mañana. Se trata de una situación tensa porque Macri ya ordenó que ninguna paritaria llegue a 30%, algo que a la Provincia le generará un dolor de cabeza. Ayer, creció la tensión en la reunión que el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich mantuvo por la tarde con los cinco gremios docentes con representación nacional, que no aceptaron una suba salarial cercana al 28,7% y se pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 10.

Las fuentes bonaerenses consultadas aseguran que Vidal no habló del tema con Macri y que las negociaciones por los fondos se están haciendo directamente con el ministro Bullrich.

Tras la reunión, Macri y Vidal se trasladaron hasta la localidad de Esteban Echeverría para recorrer el Hospital General

de Agudos y anunciar el relanzamiento de obras para ese centro asistencial.