Macri apuntó a la corrupción y la herencia K y anunció medidas para controlar la inflación

El presidente Mauricio Macri inauguró ayer las sesiones legislativas con un mensaje enfocado en la herencia recibida de la gestión anterior, en el que también coló un puñado de anuncios económicos y le pidió al Congreso que prime “la responsabilidad sobre la retórica” para sellar el acuerdo que alcanzó el Gobierno con los fondos buitre. En una hora y un minuto de discurso, Macri anunció la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria; insinuó que las escalas del Impuesto a las Ganancias podrían modificarse antes del año próximo; reiteró que buscará una reforma electoral y ratificó la movilidad de asignaciones familiares y jubilaciones.



En un clima por momentos muy tenso debido a las réplicas que llegaban a los gritos desde las bancas del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Macri dedicó la primera mitad de su discurso a criticar con dureza a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (de lo que se informa aparte). No llegó a mencionar las palabras ‘pesada herencia’, pero no hizo falta. Dijo que “el Estado ha mentido sistemáticamente”, que tiene “poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones”, que hay un 29% de pobres y un 6% de indigentes según la Universidad Católica, que el Banco Central está en crisis y que el país está “lleno dedeudas”.



Además, aseguró que “la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes” que exporta droga a “Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente y países vecinos”. Sin embargo, no hizo anuncios de proyectos puntuales ni en ese tema ni en otros en los que dio un diagnóstico duro, lo que molestó a algunos integrantes de bloques opositores, como el Frente Renovador. “Sólo dejó títulos, faltan números finos. La agenda está abierta”, observó al respecto la jefa de esa bancada, Graciela Camaño.



Su bloque, al igual que el Justicialista que preside Oscar Romero y que integran Diego Bossio y Pablo Kosiner entre otros, serán clave para que el Gobierno pueda avanzar con sus proyectos. Principalmente con los cuatro que apuntan a ratificar el acuerdo con los fondos buitre. Por ello, Macri les pidió colaboración y advirtió: “Dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”. El Presidente aseguró que por no resolver el tema antes “la deuda pasó de tres mil a once mil millones de dólares” y agregó que, además, “el no acceso al crédito le costó a la Argentina cien mil millones de dólares y más de 2 millones de puestos de trabajo que no se crearon”.



Con la mira en esas leyes, Macri dedicó además un párrafo específico para los gobernadores, a quienes les agradeció “por su generosidad de aceptar esta nueva forma de trabajar en equipo”. El oficialismo espera que varios de los mandatarios provinciales influyan sobre sus legisladores para cerrar el apoyo a las derogaciones de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Además, les pidió “la designación de los jueces de la Corte Suprema, así normalizamos lo antes posible su funcionamiento”.



Y, ya en el tramo de los anuncios, señaló que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los tres años y otro para crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Además, dijo que propondrá, aunque no especificó de qué manera, la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria, la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, una “reforma de la Justicia para fortalecer su independencia”, y una reforma electoral que termine “con la boleta de papel”.