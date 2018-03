Macri anunció obras para la ruta nacional 5, que estaban paralizadas

El presidente Mauricio Macri presentó hoy obras viales en la ruta nacional 5, a la altura de la localidad bonaerense de Mercedes, y cuestionó al kirchnerismo porque en “más de 10 años” no terminó 3 kilómetros de ruta.

“En este caso son más de 10 años que no se terminan 3 kilómetros, es como increíble, porque eso es justamente lo que no debe hacer la política, porque eso significa no escuchar, no interesarle la realidad de la gente que ha confiado en vos con tu voto”, señaló.

Durante un acto en la Casa de Gobierno, en el que estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el mandatario agregó que “con una obra que no se termina, la gente pierde tiempo, comodidad, pero sobre todo seguridad”.

Fuente: Agencias