Macri anunció el lanzamiento de 10.000 becas para carreras digitales

En el marco del Primer Foro de Talento Digital, el presidente Mauricio Macri anunció hoy en Casa Rosada el otorgamiento de 10.000 becas para cursos de formación orientados a los empleos digitales que demanda el sector privado.

"Me dicen que en muchas de sus empresas hay sillas vacías porque hay un faltante importante de personas con formación en herramientas digitales. Cuando hablo de formación digital me refiero a programadores, reparadores de PC, analistas de marketing digital, desarrollo de software y otras cosas que ustedes saben mejor que yo. Y un detalle no menor es que los sueldos para esos perfiles son mayores al promedio del mercado de trabajo. Por eso es que vamos a dar esta beca a 10 mil argentinos para que puedan capacitarse en estas herramientas, y así van a tener la posibilidad de ocupar ese espacio que hoy está vacío", aseguró el presidente durante el lanzamiento del programa Talento Digital.

Además de las becas, el Gobierno anunció que 600 empresas firmaron un compromiso con la administración nacional para que las personas que estudien estas carreras tengan la posibilidad de realizar pasantías y prácticas profesionales.

"Representantes de empresas y cámaras firmaron un Manifiesto Digital comprometiéndose a ceder espacios de trabajo para que los egresados de las becas tengan un período de entrenamiento laboral en sus compañías. De esta manera los becarios una vez egresados podrán tener una práctica laboral en empresas como Accenture, Cisco, Globant y Correo Argentino entre otras más de 30, entre cámaras y empresas, que ya se sumaron al programa", detalló Modernización en un comunicado.

Los requisitos para poder acceder a las becas son tener más de 18 años y haber terminado o cursar el último año de la escuela secundaria. Según le comentaron fuentes de la Secretaría de Modernización a El Cronista, las becas no contemplan una asistencia económica sino solamente el curso de capacitación.

A través de la web del programa (https://www.argentina.gob.ar/talentodigital) las personas interesadas pueden decidir en qué area quieren formarse y completar un formulario con sus datos, que luego será analizado en un proceso de selección. Las áreas disponibles son Marketing Digital, Programación Web Full Stack, Ciencia de Datos, Tu Futuro en Programación, Oficios Digitales y cursos autoadministrados online en Punto Digital.

Desde Modernización le comentaron a este medio que los cursos fueron diseñados en el marco de "distintos programas que se originan en los ministerios que participan de esta iniciativa". "En algunos casos estamos organizando licitaciones públicas en las que participarán las mejores academias digitales y centros de enseñanza del país. En otros casos se está coordinando con universidades públicas", detallaron, aunque no brindaron información de cuál será el presupuesto destinado a este programa.

Cómo es el proceso de selección

La selección de las personas que podrán formarse en estos cursos "estará a cargo del Ministerio correspondiente a cada iniciativa". El Gobierno no informó plazos de inscripción, selección, comienzo de los cursos ni tampoco del otorgamiento de las becas.

"Para muchos de estos cursos, habrá un primer filtro de razonamiento lógico matemático, así como de motivación real para acceder a una carrera en lo digital", aseguraron fuentes gubernamentales.