Vaca Muerta: Macri anunció acuerdo y estimó inversiones por u$s 5000 millones para este año

Luego de casi seis meses de negociaciones, el presidente Mauricio Macri anunció ayer el entendimiento al que llegaron las empresas y los sindicatos para la explotación de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta.



El jefe de Estado arrancó su alocución recordando sus vacaciones en el "paraíso que es el sur argentino" y, después, felicitó a las partes involucradas, con un párrafo especial para Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo, líderes sindicales de los petroleros. "Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo y encontré en ellos a dirigentes abiertos", valoró Macri.



Pese al anuncio, el acuerdo no se firmará hasta fin de mes, cuando venza la conciliación obligatoria que convocó el Ministerio de Trabajo frente al paro que los petroleros iniciaron tras la baja de 33 equipos de YPF y el despido de 1500 empleados. La conciliación vence el 24 de enero y cerca de esa fecha se encontrarían Pereyra y el ministro de Energía, Juan José Aranguren.



Con las nuevas reglas de juego, las inversiones de las empresas en este año alcanzarían los u$s 5000 millones, según el Presidente. Con 30 mil kilómetros cuadrados, de los que la empresa con mayoría estatal YPF explota 12 mil, Vaca Muerta es la segunda reserva no convencional más grande del mundo en gas y la cuarta en petróleo. "El 20% de la producción de gas y el 6% de petróleo corresponden a estos recursos no convencionales", contó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.



El Gobierno pretende que este entendimiento sea "testigo" para modificar otros convenios colectivos de trabajo, flexibilizarlos y orientarlos a la productividad. Sin hablar de flexibilización, palabra que recuerda a los años ‘90 y a la Banelco de 2000, Aranguren sostuvo: "Cuando el resto de los actores económicos vean lo que se está logrando en el sector petrolero, estoy convencido de que se podrá replicar algo similar para otras actividades". Pereyra, por su parte, rechazó el término flexibilización (ver pág. 3).



Los puntos de esta adición al convenio laboral de los petroleros no se revelaron oficialmente, pero se filtró que se eliminarán las horas taxi, los equipos de servicio se reducirán y tendrán un esquema de 2 días de trabajo por uno de descanso (en lugar de uno y uno, como hasta ahora). Además, se permitirán las actividades nocturnas, que no se detendrán en superficie cuando haya viento y se fija un límite para ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora para el trabajo en la altura. Por otro lado, los pozos podrán ser operados al mismo tiempo por varias empresas.



El acuerdo fue criticado por la izquierda y algunos gremios. El dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal aseveró: "Vaca Muerta no se empantanó por el costo laboral, sino por la crisis capitalista internacional, que se manifiesta en la sobreproducción de los hidrocarburos no convencionales y el derrumbe de sus precios. Este acuerdo, que tampoco frenará los despidos, fue acompañado por el burócrata petrolero Pereyra. Es necesaria una nacionalización de esta industria".



Por su lado, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, afirmó: "Estos tipos de flexibilización laboral ya fracasaron en el país y en el mundo, porque nadie que las aplicó tiene pleno empleo". Aranguren también informó que en las próximas horas habría anuncios sobre el precio sostén, que convergería hacia el precio de mercado.