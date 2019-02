Macri anuncia baja de costos laborales y tributarios para economías regionales

El presidente Mauricio Macri citó para hoy a las 9 de la mañana a empresarios de las economías regionales a la Casa Rosada para anunciar un paquete de medidas en busca de incentivar al sector que viene sufriendo la devaluación que produjo un cambio de los precios relativos y los golpes climáticos.

En un acto que se desarrollará en el Salón Blanco, el Presidente junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunciaría un conjunto de medidas que incluye créditos a tasa subsidiada para la producción, la vuelta del Decreto 814 del 2001 que establecía un régimen de contribuciones patronales que se derogó con la reforma impositiva de 2017 y una modificación del cronograma del mínimo no imponible y las contribuciones patronales.

"Hay mucho hermetismo porque lo anuncia el Presidente y nadie quiere dar detalles antes de tiempo", explicaban a El Cronista fuentes del Gobierno nacional. "Es algo que la secretaría de Agroindustria viene elaborando desde hace ocho meses aproximadamente. Lo que todo el mundo da por descontado es que no habrá un anuncio de baja de las retenciones como piden algunos sectores", agregó la misma fuente.

En el sector privado hay expectativa y en algunos sectores industriales especulan con que Macri y Sica anunciarán "una línea de crédito subsidiada, nueva ley PYME, un nuevo monto de los mínimo no imponible", en línea con las fuentes oficiales consultadas.

Respecto de la vuelta del Decreto 814/2001 es un reclamo que vienen haciendo en especial las provincias en donde la informalidad es alta porque ese sistema le permitía a las empresa descontar el IVA ante los aumentos de las contribuciones patronales. "En provincias como Chaco o Misiones esto era hasta un 11% aproximadamente, mientras que en CABA, Santa Fe o Córdoba era casi 0%. La reforma tributaria homogeneiza y terminó beneficiando a la zona centro pero perjudicando en el balance general al NEA por ejemplo".

Respecto a los cambios en lo que puede ser el cronograma del mínimo no imponible -adelantar los plazos de baja- desde uno de los sectores industriales que fue invitado a participar hoy en el anuncio señalaron que el adelante del mínimo "tiene que ser del 100%, atentos a que la crisis es aguda. Si cambian el cronograma no modifica mucho la situación de las empresas porque la crisis la están teniendo ahora, no dentro de seis meses".

El Semáforo de las Economías Regionales que realiza la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro) sobre 19 de las economías relevadas señala que durante el 2018 "la suba de los costos fue superior al aumento de los precios en 15 de ellas, esto produjo un deterioro de los resultados".

Desde la entidad señalan que la mayoría de las producciones regionales "se distribuyen en el país" y que la caída del salario real "se traduce también en una menor cantidad de bienes consumidos. "En 2018 disminuyó el consumo per cápita de carne vacuna y aviar, lácteos, vino y yerba mate".